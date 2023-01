Programa Qualificar obtém números positivos em 2022

O Programa Qualificar, do Sindiatacadistas, fechou 2022 com desempenho positivo, atingindo a marca de 45 cursos e palestras, que qualificaram 1.081 profissionais do comércio atacadista gaúcho. As empresas que mais utilizaram o Programa foram a Flamarsul Distribuidora Ltda., com 100 participantes, a Isla Sementes Ltda., com 76, a Plenobras Distribuidora Elétrica Ltda., com 50 participantes e a Carminatti Comercial de Utilidades Eireli, com 47 participantes.

Segundo destaca a gerente executiva do Sindicato, Clarice Mielezarski, também foram levados a efeito em 2022 diversos treinamentos In Company, atendendo as demandas das empresas que haviam ficado represadas no período da Pandemia. Foram 26 cursos ministrados de forma personalizada e customizada para o atendimento das suas necessidades específicas.

Também ocorreram cursos nas cidades de Caxias do Sul e Santa Maria, retomando de forma gradativa a presença do Programa em outras cidades da base territorial do Sindiatacadistas. A entidade disponibiliza descontos especiais para os associados que buscam oportunidades de qualificação através do Programa. A programação completa dos cursos e workshops pode ser conferida no site da entidade: www.sindiatacadistas.com.br

*Sindiatacadistas