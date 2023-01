Um ano para abraçar a cultura

A chegada do novo ano traz como missão para o CIEE-RS a ampliação de sua atuação no setor cultural. E por acreditar na capacidade de transformar vidas, o CIEE-RS está desenvolvendo ideias e projetos que irão reafirmar sua posição na cadeia produtiva da cultura.

Como centro de futuros projetos está o palco do Teatro CIEE, que, há quase 15 anos, oferece uma estrutura qualificada para produções locais, nacionais e internacionais. Ações desenvolvidas por profissionais relevantes das artes cênicas, que serão convidados para participarem juntos desse novo momento do Teatro, também serão uma ferramenta complementar aos jovens, especialmente de menor renda, de inserção no mundo do trabalho.

O teatro é uma importante e relevante forma de melhorar a habilidade de comunicação e expressão, de desinibição e empoderamento. Ler, representar, memorizar, interpretar e estudar um texto são maneiras de também se qualificar para uma atividade profissional, principalmente para quem está em início de carreira.

Construir um texto, ou ouvi-lo em outras vozes, dará subsídios, argumentos e fluidez aos jovens em uma entrevista de estágio e aprendizagem. Nesse sentido, nossos projetos em 2023 vão reforçar, além do ingresso de jovens e estudantes ao mundo do trabalho, a inserção deles no mundo da cultura.

Portanto, reforçar entre os estudantes que a arte é, mais do que lazer e entretenimento, uma ferramenta para formação pessoal, moral e intelectual do jovem e no desenvolvimento da sua capacidade de relacionar-se com o próximo e com a sociedade será um dos movimentos do CIEE-RS em 2023. Isso tanto com ações que levem o teatro a jovens e adolescentes como uma experiência imersiva e ativa quanto levando-os e facilitando o acesso dos mesmos às poltronas do Teatro CIEE-RS.

Promover o desenvolvimento profissional, dando condições para que ele se integre à sociedade, é o melhor palco que podemos oferecer a quem está ingressando no mundo do trabalho. Este ensaio para uma vida profissional de sucesso, que representa o estágio e aprendizagem, exige habilidades múltiplas. Subir ao palco é um ato de coragem, sem dúvida, e uma habilidade que todo jovem precisaria tomar posse. Isso pode ser simbólico tanto ao assistir a uma peça como fazendo parte dela.

O Teatro é, enfim, um cenário propício e eficaz para elevar autoestimas, gerar confiança, reforçar aprendizados e – talvez mais do que tudo – ser feliz e promover a si, e a outros, um futuro melhor.