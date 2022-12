Últimos dias para renegociar dívidas com até 90% de desconto no Feirão Acordo Fácil Banrisul

Termina no dia 31 deste mês a primeira edição do Feirão Acordo Fácil Banrisul, iniciativa que oferece condições diferenciadas para a renegociação de dívidas com o Banco. A campanha possibilita ao cliente a redução na taxa de juros no parcelamento, possibilitando pagar uma entrada e parcelar o saldo restante em até 84 vezes.

Na modalidade de pagamento à vista, o cliente efetua o pagamento de uma entrada e uma parcela programada para até 59 dias, com taxa de juros de 0,01% ao mês. Nesse caso, o desconto na dívida pode chegar a 90%, conforme a situação de cada contrato – o abatimento no valor total é progressivo, dependendo do tempo em que o cliente esteja inadimplente.

Ainda há a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes, também possibilitando o desconto no valor total da dívida. Nesse caso, é necessário o pagamento de uma entrada e o saldo pode ser quitado em cinco parcelas. Nessa modalidade de curto prazo, quanto menor o número de parcelas, maior é o desconto.

Podem se beneficiar das condições oferecidas pelo Feirão Acordo Fácil todos os clientes que tenham pendências com mais de 120 dias em atraso em empréstimos, cartões de crédito ou conta corrente.

A renegociação das dívidas pode ser feita tanto de forma online – via Portal de Solução de Dívidas (www.banrisul.com.br/negocie), aplicativo Banrisul (opção Resolva Dívidas em Atraso) ou WhatsApp (51 3215-1800) – quanto de forma presencial, em qualquer agência do Banrisul.