Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Perspectivas positivas para 2023

O ano de 2022 foi bom para o mercado segurador gaúcho, com um crescimento de 17%, semelhante ao da média nacional. A manifestação foi feita pelo presidente do Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul. Para Guilherme Bini, dois pontos foram significativos para a conquista do índice: o aumento do custo médio do seguro e o aumento da procura do produto no Estado.

De acordo com o dirigente, as carteiras de seguros residencial, vida, capitalização e previdência tiveram uma significativa procura ao longo de 2022. Também destacou o recorde no pagamento de indenizações. “O mercado segurador cresce e continuando apoiando as famílias e as empresas nos momentos de maior necessidade”, afirmou o presidente do SindsegRS.

Na referência ao seguro rural, Guilherme Bini ressaltou o crescimento de 33% e o fato do Rio Grande do Sul representar 20% do mercado nacional. Lembrou que, devido a estiagem, os produtores rurais tiveram uma procura expressiva pelo seguro agrícola. Com este cenário, os resultados da carteira foram ruins devido à alta sinistralidade.

Ampliando a avaliação do seguro rural, Bini disse que a partir das informações do Atlas do Ministério da Agricultura, foi possível verificar que ano após ano a área plantada versus área segurada vem aumentando. “Cresceu a contratação de apólices nas apenas para o plantio de grãos, como trigo, soja e milho, mas também para as frutas, como uva, pêssego e nectarina”, destacou.

No levantamento do SindsegRS, as principais arrecadações ficaram com as carteiras residencial (17%) e empresarial (13%). Em relação as perspectivas para 2023, Guilherme Bini espera um ano positivo, com as seguradoras criando produtos e gerando novas oportunidades para manter o mercado aquecido. “O objetivo é entregar soluções mais aderentes às necessidades dos segurados. Isto vai impulsionar o mercado”, concluiu.