2022, um ano de transformação

O ano que se encerra poderia ser resumido em uma palavra pelo CIEE-RS: “transformação”. O termo se refere ao aprofundamento da digitalização na empresa em 2022, movimento tão necessário neste mundo conectado.

Nesses 12 meses, o CIEE-RS deu um grande passo no caminho da transformação digital ao lançar sua nova plataforma Conjuntos. Com a plataforma, estudantes e empresas já se conectam, permitindo, por exemplo, que um contratante verifique em sua cidade quantos alunos de um curso estão disponíveis antes mesmo de contatar o CIEE-RS.

Por meio de algoritmos, o novo portal aproxima estudantes de vagas de estágio. Com base na gamificação, realiza testes comportamentais e interação dos candidatos com os recrutadores em cada etapa do processo seletivo. Logo adiante, a plataforma conterá outras novidades.

Na plataforma, para o estudante conhecer os processos seletivos abertos não é necessário preencher cadastro nem estar logado no sistema.

Em meio à transformação digital, a presença física do CIEE-RS em importantes eventos pelo Estado não deixou de ser essencial. Em diversos desses eventos, estudantes tiveram suas dúvidas esclarecidas, foram orientados sobre como elaborar um currículo e participar de entrevistas, além de receberem encaminhamento para vagas, por exemplo.

Neste ano, destacou-se, entre outras, a participação no CONGREGARH, o maior evento do sul do país no segmento de gestão de pessoas. Também contaram com a presença do CIEE-RS a Feira Brasileira do Varejo (FBV), uma das mais importantes do ramo no Brasil, e a tradicional Feira do Livro de Porto Alegre, em que a empresa montou um estande e arrecadou livros para doação.

O CIEE-RS esteve presente ainda no South Summit, realizando conexões e colocando um pé nesse ambiente que reúne tecnologia, empreendedorismo e inovação. Tudo a ver com a transformação digital em andamento, que seguirá sendo prioridade em 2023.

