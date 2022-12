Comércio atacadista gaúcho registra desempenho positivo em 2022

O comércio atacadista gaúcho está fechando 2022 com um desempenho considerado positivo pelo presidente do Sindiatacadistas, Zildo De Marchi, que estima o crescimento real de cerca de 1% das vendas do setor em relação a 2021, uma base de comparação muito alta. Atribui esse resultado à melhora do nível de emprego e às medidas da Administração Estadual na área tributária, tornando o Rio Grande do Sul mais competitivo frente à concorrência de Santa Catarina e do Paraná, contribuindo assim para o bom desempenho do atacado gaúcho.

Para o próximo ano, o dirigente considera que o quadro ainda é de expectativa, mas se a expansão do PIB brasileiro exceder 1% já será “uma grande vitória”. A previsão menos otimista baseia-se na conjuntura internacional mais desfavorável, em função dos efeitos negativos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o aumento da inflação mundial. No mercado doméstico, o presidente do Sindiatacadistas manifesta preocupação com os rumos da política econômica do futuro governo. “O presidente Lula aponta a necessidade de atender à população mais carente, mas não vemos propostas concretas para estimular a economia brasileira a longo prazo”, afirma.

Zildo De Marchi destaca ainda a atuação do Sindiatacadistas no apoio às empresas atacadistas gaúchas ao longo de 2022 e em todo o período de vigência da Pandemia, contribuindo para que o setor cumprisse sua importante atividade de assegurar o pleno abastecimento à população.