Oficinas de qualificação beneficiaram mais de 15 mil pessoas em 2022

As oficinas de qualificação profissional realizadas pelo CIEE-RS em 2022 beneficiaram mais de 15 mil pessoas em todo o Estado. Foram 29 oficinas no formato digital, com 23 temáticas diferentes e 13.848 participantes. No formato presencial, houve 40 oficinas, envolvendo 37 temáticas e 1.536 pessoas estiveram presentes.

No total, as oficinas do CIEE-RS ofereceram 60 temas diferentes. Os mais procurados foram: como fazer um currículo, como se portar durante a entrevista e que roupa usar, desinibição (com a pandemia, os jovens ficaram muito retraídos e enfrentam dificuldades de comunicação) e conhecimento pessoal (a crise sanitária também fez aflorarem algumas questões psicológicas).

Nas pesquisas de satisfação do CIEE-RS, 90% dos participantes disseram que indicariam as oficinas digitais para conhecidos ou amigos.

Essas oficinas organizadas pelo CIEE-RS são importantes especialmente em algumas localidades nas quais os jovens têm dificuldade de acesso à qualificação profissional de forma gratuita, atesta a assistente de Desenvolvimento Socioeducativo do CIEE-RS, Jarina Menezes. “As oficinas voltaram a acontecer no formato presencial este ano. De 2020 até metade de 2022, não foram presenciais em função da pandemia”, salienta.

As oficinas e palestras são desenvolvidas pelo CIEE-RS em sedes próprias, instituições de ensino, associações comunitárias, entidades parceiras (tanto públicas quanto privadas) ou de forma online e são destinadas ao público em geral, acima de 14 anos. Elas são estruturadas em três eixos temáticos: cidadania e fortalecimento de vínculos, mundo do trabalho, geração de renda e mobilidade social.

“Conhecer alguns relatos dos jovens nos mostra o quanto as oficinas os ajudam, já que muitas vezes ainda não tiveram contato com o mundo do trabalho ou estão iniciando sua jornada. Com as oficinas, eles se sentem mais qualificados e seguros para competir com os demais da sua faixa etária”, avalia Jarina.

