Atenção no seguro, por Gerson Anzzulin: Mercado segurador fecha 2022 com crescimento

Por Gerson Anzzulin

O mercado segurador brasileiro fechará 2022 com um crescimento de 18% no pagamento de indenizações, resgastes e sorteios pagos. Conforme os dados apresentados durante a entrevista coletiva da Confederação Nacional das Seguradoras, realizada no último dia 08 de dezembro, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, até o mês de outubro foram pagos R$ 182,9 bilhões em indenizações. Os destaques ficaram com os segmentos auto (26%), rural (16,9%) e capitalização (4,6%).

No campo da arrecadação, o crescimento ficará em 17,9%, com um montante registrado até o mês de outubro de R$ 294,6 bilhões, sem a inclusão do setor saúde. Os segmentos previdência (33,4%), auto (23,5%), rural (7,7%) e capitalização (7,5%) registraram os melhores desempenhos. A participação do mercado segurador no PIB brasileiro em 2022 será de 6,4 % e a projeção para 2023 é de uma participação de 6,6%, isto já incluindo os efeitos da PEC da transição.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, disse que a expectativa para o próximo ano é de estabilização e equilíbrio da economia. Ainda em relação a 2022, destacou que o ano foi positivo e de 17% de crescimento. “Foi um ano desafiador, pois tivemos um aumento expressivo de indenizações em alguns ramos, como o do automóvel, muito em função da elevação do preço dos veículos, peças e serviços. Por outro lado, a consciência da necessidade de ter um seguro cresceu na população”, afirmou.

Antes da coletiva, a CNseg realizou no dia 07 de dezembro, no Museu do Amanhã, a entrega dos prêmios da 11ª edição do Prêmio Inovação em Seguros. Três categorias foram destacadas no evento: produtos e serviços; comunicação e processos e tecnologia. A iniciativa visa reconhecer pelas ações de aprimoramento das práticas do setor.

Na categoria produtos e serviços, a Bradesco Seguros venceu com o projeto Sinistro Sustentável. Na categoria comunicação a Sul América Seguros conquistou o primeiro lugar com o projeto Momentos que Importam. A Comunicação Interna na Evolução do Modelo de Trabalho da Sul América. Na categoria processos e tecnologia, a Sul América obteve o primeiro lugar com o projeto Instituto Sul América. No total, a Confederação distribuiu R$ 165 mil em prêmios aos vencedores.

Durante os eventos, a CNseg também anunciou a realização da FIDES 2023, no Rio de Janeiro, de 24 a 26 de setembro. Esta será a 38ª Conferência Hemisférica das Seguradoras com o tema Seguros para um Mundo mais Sustentável.