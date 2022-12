Entrevistas de candidatos a estágio avançam no modo online

O número de entrevistas para vagas de estágio e aprendizagem realizadas a distância tem aumentado no CIEE-RS. Neste ano, o crescimento foi de 15% na comparação com 2021. De janeiro a outubro, 352 vagas foram abertas pelo sistema digital. Atualmente, 11% das seleções do CIEE-RS utilizam o formato virtual.

O processo de entrevistas pelo aplicativo Teams começou há três anos e tem sido bem aceito pelas empresas, conforme a coordenadora da Central de Relacionamento com o Cliente do CIEE-RS, Andressa Rech. Ela destaca algumas facilidades oferecidas por esse recurso: “A empresa consegue identificar o perfil do estudante, sua dicção, se tem uma postura mais comercial, mais criativa. Acaba sendo mais assertivo”.

Futuro das entrevistas é híbrido, com primeiras etapas remotas e formato presencial apenas na conversa final

No processo tradicional, o currículo é analisado antes da entrevista presencial na empresa. O comparecimento depende do tipo de vaga e tende a ganhar mais importância quando se trata de uma função em que há convivência no local de trabalho, por exemplo. Na conversa pela internet, o acompanhamento pode começar antes. “Às vezes, as empresas participam da entrevista online para observar os candidatos. E, se ele é aprovado, é chamado para conversar presencialmente”, descreve Andressa.

Para vagas remotas ou híbridas, a entrevista online pode ser suficiente. “Os estudantes gostam porque acaba sendo prático, já que às vezes as pessoas perdem muito tempo em deslocamento”, diz Andressa. Também ajuda nos casos em que o candidato a estágio tem dificuldade para conseguir transporte ou sofre algum imprevisto.

Conforme aponta pesquisa do CIEE-RS sobre os percalços dos jovens em participar de seleções presenciais, esses dois pontos são os principais motivos das abstenções de candidatos. O levantamento, realizado com 1,8 mil pessoas no primeiro semestre deste ano, mostrou que 34,62% não compareceram por algum imprevisto, e 33,33% por não terem dinheiro para o deslocamento.