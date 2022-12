Atenção no seguro, por Gerson Anzzulin: O seguro da coletividade

Nos primeiros nove meses do ano, a arrecadação de prêmios do seguro de condomínio no Brasil chegou ao montante de R$ 369 milhões, o que representou um crescimento de 10,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. No Rio Grande do Sul, a arrecadação de janeiro a setembro chegou a R$ 45 milhões de janeiro a setembro de 2022, o que representou um crescimento de 11,3% na comparação com igual período de 2021.

A vice-presidente da Comissão de Seguros Patrimoniais Massificados da FenSeg, Federação Nacional de Seguros Gerais, Magda Truvilhano, disse que o crescimento do segmento foi expressivo e mostra a importância deste produto. “Ter um seguro condomínio significa tranquilidade e a oportunidade de prestação de serviços. O condomínio está sujeito a uma série de eventos, como danos elétricos e vendaval. Ao contratar este produto, o condomínio sabe que terá o ressarcimento do patrimônio”, afirmou.

A dirigente lembrou que a contratação do seguro condomínio é obrigatória por lei, sendo o síndico a pessoa responsável por esta contratação, conforme está previsto no Código Civil. Em relação as coberturas, Magda destacou duas categorias: básica simples e básica ampla. Na simples, entra o incêndio e a possiblidade de coberturas adicionais, como danos elétricos e vendaval. Na ampla, a abrangência é maior em relação à estrutura do prédio, sendo possível também agregar coberturas, como a de responsabilidade civil. Ela ressalta ainda que o seguro condomínio garante a cobertura de todo bem comum do condomínio e não cobre os bens internos das unidades. Para isto é necessário a contratação de um seguro residencial.

Quanto aos danos ao patrimônio, Magda Truvilhano considera fundamental a avaliação deste ponto junto ao corretor de seguros no momento da contratação. “Um condomínio com fachada de vidros e espelhos necessita de uma cobertura maior de quebra de vidros. Por isto é importante a orientação do corretor de seguros, para saber as reais necessidades de condomínio”, alertou.

Outro atrativo realçado pela vice-presidente da FenSeg é a relação custo-benefício. De acordo com Magda, serviços disponibilizados dentro do seguro condomínio, como o da assistência 24 horas, oportuniza a utilização do seguro sem a ocorrência do evento sinistro. Destacou também as coberturas de Responsabilidade Civil e a Responsabilidade Civil síndico. A primeira garante o dano corporal ou material ocasionado a terceiros dentro da área do condomínio. A segunda assegura a cobertura pelos danos ocasionados em função da omissão ou negligência do síndico.