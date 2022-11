Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Cresce a busca por proteção de cargas transportadas no Estado

No Rio Grande do Sul, a busca pela proteção das cargas transportadas registrou um dos maiores crescimentos entre janeiro e setembro deste ano. Os prêmios arrecadados chegaram a R$ 224 milhões, com expansão de 22% frente ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). O Estado representa atualmente 27% das vendas deste tipo de seguro no Sul.

E a tendência é que o ritmo se mantenha. “Esse resultado tem relação direta com a retomada da cadeia produtiva no país, em especial do agronegócio e da indústria alimentícia, e até o final do ano teremos o reforço das entregas de Natal e Ano Novo, cuja demanda deve superar 2021”, explica Alexandre Rodrigues, membro da Comissão de Transportes da FenSeg.

O Seguro de Transportes tem em sua essência maneiras de mitigar perdas, através do programa de gerenciamento de riscos. Através de trabalho realizado entre o segurado, corretor de seguros, gerenciadora de riscos e a seguradora, são desenvolvidas ferramentas e ações que ajudam muito a reduzir a frequência de sinistros, seja por acidente ou roubo.

Seguro Condomínio

Conforme dados da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), nos primeiros nove meses do ano, a arrecadação de prêmios do seguro de condomínio no Brasil chegou a casa de R$ 369 milhões, o que representou um crescimento de 11,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. No Rio Grande do Sul, a arrecadação de janeiro a setembro chegou a R$ 45 milhões de janeiro a setembro de 2022, o que representou um crescimento de 11,3% na comparação com igual período de 2021.

Seguro Viagem é tema de evento do Sincor-RS no Litoral Norte

O Sindicato dos Corretores do Rio Grande Sul, através da Delegacia Regional no Litoral Norte, promove a palestra “Oportunidades de Negócios com Seguro Viagem”, a cargo de Valdéria Alice Ramos, da Lótus Assessoria em Seguros.

O evento acontecerá no próximo dia 1º de dezembro, a partir das 14h30, no Restaurante e Churrascaria Galo, Avenida Paraguassu,181, em Capão da Canoa. Os interessados em participar podem realizar as inscrições através do site do Sincor-RS.