Um ano com muitos eventos para o CIEE-RS

Ao longo deste ano que se aproxima do seu final, o CIEE-RS participou de inúmeros eventos, sempre com o objetivo de absorver novos conhecimentos e estabelecer relações para aperfeiçoar ainda mais suas atividades. Foi com esse intuito que o CIEE-RS esteve presente no Congresso de Gestão de Pessoas (CONGREGARH), por exemplo. Realizado em 21, 22 e 23 de setembro, na PUCRS, é considerado o maior evento do sul do país em seu segmento.

O CIEE-RS também participou de feiras e congressos de outros ramos afins, para além da área de recursos humanos. Foi o caso da Feira Brasileira do Varejo (FBV), uma das maiores do setor no país, que ocorreu no Centro de Eventos da Fiergs, de 24 a 26 de maio, e que contou com estande do CIEE-RS para receber empresas, estudantes e aprendizes. A exposição contou com organizações de diferentes produtos e serviços, conteúdo em palcos simultâneos para todo o público, networking e congresso com referências brasileiras falando sobre soluções para empresas.

Para o CIEE-RS, é de extrema importância estar presente em eventos como esses, que promovem debates, networking e muita troca de conhecimento.

A tradicional Feira do Livro de Porto Alegre também não poderia faltar na programação do CIEE-RS. De 28 de outubro a 15 de novembro, a Praça da Alfândega recebeu mais de 71 expositores, 150 autores e uma grande programação que incluiu diversas atrações culturais. O CIEE-RS disponibilizou um estande para exposição das marcas e divulgações dos seus serviços, além de receber doações de livros.

Outro grande evento que teve a participação do CIEE-RS foi o Congresso da Federasul 95 anos, do qual a empresa também foi apoiadora, representada pelo CEO, Lucas Baldisserotto, e pelo gerente de Marketing, Cristiano Felix. No encontro, ocorrido entre 10 e 12 de novembro, em Gramado, e focado em empreendedorismo, inovação e associativismo, foram realizadas palestras e debates com grandes nomes do mercado, como José Galló, Jorge Gerdau, o economista Aod Cunha, dentre outros.

