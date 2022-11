Modais de transportes demandam investimentos no Estado

Os quatro modais de transportes demandam investimentos no Rio Grande do Sul, segundo avalia o vice-presidente do Sindicato Atacadista de Produtos Químicos para a Indústria e de Drogas e Medicamentos de Porto Alegre, Arno Gleisner, ao analisar as prioridades do setor no próximo governo. Ele observa que a infraestrutura de rodovias está relativamente bem encaminhada com conveniência no aperfeiçoamento nos contratos e retomada ou aceleração de obras já em curso, sendo necessário ampliar a BR-448 até Portão.

Nas ferrovias, há decisões nas rotas e de intervenções complementares que ainda precisam ser tomadas. Já no transporte hidroviário, entende que há ótimos projetos em implementação, mas ainda distantes do potencial de utilização. No modal aeroviário as soluções estão mais próximas do ideal, sendo um dos grandes projetos o aeroporto de Vila Oliva, complementado pela rodovia direta Caxias do Sul/Gramado.

A crônica carência de recursos orçamentários dos governos para investimentos em obras de infraestrutura viária já está sendo enfrentada através das Parcerias Público Privadas (PPPs) e das concessões, aponta o dirigente. Mas o tamanho e o custo do Estado é o que deve ser permanentemente controlado, pois a liberação de investimentos públicos para bons projetos traz resultados melhores para toda a sociedade e para o próprio Erário.

Arno Gleisner considera também que algumas propostas ainda merecem revisão, atualização ou reserva de áreas para uma eventual implementação em futuro um pouco mais distante, como, por exemplo, a duplicação da BR-290, o porto marítimo do Litoral Norte do RS, um acesso alternativo a Rio Grande, a ligação São José do Norte-Rio Grande e um novo aeroporto internacional ao Norte da Região Metropolitana.

*Sindiatacadistas