Atenção ao Seguro, por Gerson Anzzulin: Seguro rural impulsiona a alta das indenizações no RS

O setor segurador pagou em indenizações, benefícios, sorteios e resgates R$ 7, 8 bilhões para os segurados do Rio Grande do Sul nos oito primeiros meses de 2022, conforme levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras. O valor, que não considera os dados de Saúde Suplementar e DPVAT, representa crescimento de 54,8% no estado, variação de 33,4 pontos percentuais acima da média nacional. Desse total, R$3 bilhões foram destinados ao pagamento de indenizações de seguro rural, que apresentou crescimento de 977,2% na comparação com o mesmo período de 2021.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, chama a atenção que essa modalidade de seguro integra o segmento de Danos e Responsabilidades (D&R), que até agosto deste ano indenizou o total de R$ 5,3 bilhões. “Isso significa que apenas R$ 2,3 bilhões foram destinados para outras categorias tradicionalmente expressivas do segmento D&R, como auto, patrimonial, habitacional, responsabilidade civil, entre outros. Esse número mostra a relevância do seguro para os produtores rurais darem continuidade às atividades sem a necessidade de contrair dívidas”, explica. Outro destaque no período foi o segmento de Capitalização, com pagamento de resgastes e sorteios de R$ 1,1 bilhão, aumento de 14,9%.

Almoço do Mercado Segurador

Nesta quinta-feira, dia 17, às 12h, na sede da Federasul (Largo Visconde do Cairú, nº 17), no centro de Porto Alegre, acontecerá o Almoço do Mercado Segurador. O evento é organizado pelo Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul e terá como palestrante a Vice-Presidente da FenaPrevi e Presidente da BrasilPrev Seguros e Previdência, ngela Assim, que abordará o tema A Visão de Mercado Sobre Previdência Privada. A organização solicita que o participantes levem 1 kg de alimentos não perecíveis. Informações sobre o almoço podem ser obtidas através do telefone (51) 3221-4333.

Correção

Na edição do dia 08 de novembro desta coluna, registramos de forma equivocada os números apresentados pela presidente do Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul, Andreia Araújo, relativos ao segmento vida no Brasil. Ao invés de R$ 233 bilhões, o montante arrecadado de janeiro a agosto deste ano foi de R$ 15,02 bilhões, o que significa um crescimento de 16% na comparação com o mesmo período de 2021.