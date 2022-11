CIEE-RS incentiva a cultura na Feira do Livro 2022

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) marca presença em um dos mais importantes eventos culturais do Estado. A organização participa da Feira do Livro de Porto Alegre, que segue até amanhã. É a primeira vez que o CIEE-RS tem um espaço no tradicional evento literário dos porto-alegrenses.

A iniciativa reforça a crença do CIEE-RS de que o contato com a cultura é também uma alavanca para a empregabilidade e a formação cidadã do público jovem. Para a entidade, pessoas que entram em contato com novos assuntos criam um bom senso crítico e tendem a ser mais bem-sucedidas profissionalmente.

A crença se aplica, em particular, a estudantes que estão em busca de um desafio profissional, pois a leitura amplia o foco, a memória e as habilidades de escrita e leitura. Também deixa o jovem mais seguro para argumentar sobre ideias e opiniões, melhora a expressão e a convivência com colegas e líderes com perfis diferentes.

O espaço funciona na Praça da Alfândega, das 10h às 19h, junto a parceiros. Há duas principais atrações: o contato de colaboradores da entidade com o público, esclarecendo dúvidas sobre processos de seleção para estágio e aprendizagem e detalhamento dos projetos sociais do CIEE-RS, e também uma campanha de doação de livros.

Nesta ação social, realizada em parceria com a Uniodonto, os cidadãos fazem sua contribuição e são recompensados com uma agenda do CIEE-RS. Até a última sexta-feira, haviam sido recebidos 670 livros e revistas. A arrecadação será destinada ao projeto social Projari, que atende jovens em situação de vulnerabilidade social em Guaíba – e garantirá um Natal mais feliz aos beneficiados.