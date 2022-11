Atenção no seguro, por Anzzulin: Almoço do Mercado Segurador

O Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul realizará no dia 17 de novembro, às 13h, na sede da Federasul, no Largo Visconde do Cairú, nº 17, no Centro Histórico de Porto Alegre, o almoço Mercado Segurador. A palestrante do evento será a vice-presidente da Fenaprevi e presidente da BrasilPrev Seguros e Previdência, Ângela Assis. Ela abordará o tema A Visão de Mercado sobre Previdência Privada. Informações sobre o almoço podem ser obtidas através do telefone (51) 3221-4333.

A Porto Seguros acaba de lançar o Seguro Patrimonial e Penhor Rural, com a finalidade de atender a necessidade de mercado no agronegócio. O produto oferece proteção para máquinas e equipamentos agrícolas, residências e benfeitorias, placas solares e mercadorias.

A novidade abrange vários setores do agronegócio, além do maquinário agrícola, o Seguro Patrimonial e Penhor Rural agora cobrem o patrimônio do produtor, as suas benfeitorias e suas produções, as mercadorias.

Estudo produzido em parceria entre a resseguradora Swiss Re e a Waymo, empresa de desenvolvimento de tecnologia para carros autônomos, indica que a implantação dos veículos autônomos pode revolucionar o espaço de mobilidade, promovendo a segurança no trânsito e novos modelos de negócios. No entanto, o setor de seguros pode ainda não estar suficientemente equipado com o conhecimento e os dados necessários para avaliar com precisão os riscos dessa nova tecnologia.

O estudo aponta que os veículos autônomos provavelmente resultarão em uma mudança significativa nas características dos fatores de classificação de risco, de centrado no motorista para centrado no veículo. Espera-se que os parâmetros de seguros tradicionais se tornem irrelevantes. Além disso, a falta de dados históricos de sinistros fará com que sejam necessárias novas metodologias de avaliação de risco.