Sindiatacadistas defende continuidade da Reforma Tributária estadual

O Sindiatacadistas considera prioritária a manutenção e ampliação da reforma tributária estadual, já iniciada, garantindo principalmente a manutenção das alíquotas: modal – 17% e interna – 12%. Este é um dos pleitos que a entidade espera ver concretizado pelo próximo governo gaúcho, juntamente com a revisão dos segmentos enquadrados no regime de Substituição Tributária, promovendo a atualização e saída de mais segmentos do regime. Outras medidas são a extinção do Diferencial de Alíquotas do ICMS (Difal), incluindo produtos importados, a revisão das regras de benefícios para importação, promovendo a desburocratização e redução de custos do processo assim como a criação de Zonas de Processamento de Exportações (ZPEs) nos Municípios de São Borja e Rio Grande.