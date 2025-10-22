A humanização na comunicação e nos negócios

Suzana Vellinho Englert

Em um mundo cada vez mais tecnológico e conectado, onde algoritmos, inteligência artificial e automação ditam o ritmo das interações, a humanização emerge como um valor essencial. No ambiente corporativo, comunicar-se com empatia, escuta ativa e autenticidade tornou-se um diferencial competitivo — e, mais do que isso, uma necessidade para construir relações sustentáveis entre marcas, pessoas e sociedade.

Atenta à importância desse tema, a Associação Comercial realizou o evento: “Comunicação no Varejo – O lado humano do atendimento em vendas” em parceria com a CDL Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas Porto Alegre) e Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (SINDHA).

Na ocasião, os empreendedores Irio Piva, Presidente Grupo Elevato; Raul Copetti, idealizador da Sabor de Luna; Tatiana Oliveira Druck, Sócia administradora da Sabor de Luna; e Tiago Schmitz, Fundador da Charlie Confeitaria, falaram sobre a humanização na comunicação, onde os cases afirmaram que o atendimento com empatia gera a fidelização do cliente, tornando-se o diferencial em seus negócios. Segundo eles, a experiência entregue para o cliente começa em um atendimento atencioso, carinhoso e prestativo, sendo a compra do produto ou a utilização do serviço um dos últimos requisitos que o impacta.

Humanizar a comunicação significa resgatar o sentido mais genuíno do diálogo, que é compreender o outro, reconhecer suas emoções, suas expectativas e o contexto em que está inserido. É ir além das palavras e das estratégias de marketing para criar conexões verdadeiras, que gerem confiança e pertencimento. Uma marca que se comunica com propósito e transparência fala com pessoas, não com “públicos-alvos”.

Negócios humanizados valorizam a escuta interna e externa, cultivam ambientes colaborativos e enxergam o erro como parte do aprendizado. Mais do que produtos ou serviços, entregam experiências significativas, coerentes com seus valores e compromissos. E esse comprometimento é entregue através da qualidade nos produtos e serviços, na maneira que o atendimento é feito ou até na sensibilidade de entender que o outro não está no melhor dia.

Ferramentas digitais, dados e inteligência artificial podem ampliar o alcance e a personalização da comunicação, desde que sejam orientadas por princípios éticos e por uma visão centrada nas pessoas. O desafio está em equilibrar eficiência e sensibilidade, automação e emoção.

Empresas que compreendem essa nova lógica percebem que o relacionamento com clientes, colaboradores e parceiros vai muito além da transação comercial. Negócios humanizados são mais sustentáveis porque reconhecem o valor do humano em cada decisão.

Humanizar é, portanto, um exercício constante de coerência e sensibilidade. É reconhecer que, por trás de cada mensagem, há alguém que sente, interpreta e reage. É entender que o sucesso de uma empresa não se mede apenas em números, mas também na qualidade das relações que ela constrói e na confiança que é capaz de inspirar.

No fim, negócios são feitos de pessoas - e pessoas buscam sentido, pertencimento e verdade. Em tempos de alta tecnologia, humanizar é inovar. E é essa capacidade de unir razão e emoção, eficiência e empatia, que definirá o futuro das organizações e da comunicação no século XXI.

Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)