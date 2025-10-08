Habilidades para o futuro do trabalho e a educação

Ronald Krummenauer, vice-presidente da área de Educação da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA)

Na semana passada, tive a oportunidade de participar do Novo Hamburgo Feevale Summit, discutindo as habilidades necessárias para o futuro do trabalho e como podemos conectá-las com a educação.

Antes de abordar o tema, considero importante duas observações: (1) o Brasil nas últimas décadas revolucionou, quantitativamente, o acesso à educação. Hoje, mais de 95% das crianças e adolescentes em idade escolar estão na escola e (2) ressaltar que a mesma revolução educacional não aconteceu na qualidade do ensino. Pesquisa divulgada pelo INAF (Indicador de Analfabetismo Funcional), recentemente, indica que cerca de 29% da população brasileira com idade entre 15 e 64 anos é analfabeto funcional. O que é analfabetismo funcional? É a incapacidade de uma pessoa de usar a leitura, a escrita e a matemática em atividades cotidianas e de interpretar textos, mesmo que consiga ler frases simples. O Brasil enfrenta os desafios do Século XXI, sem resolver os desafios do Século XX.

Mas voltando ao painel do Feevale Summit, discutimos como o mundo do trabalho está passando por mudanças rápidas impulsionadas pela tecnologia, com ciclos de transformação em média a cada cinco anos; pelas transformações sociais, lideradas por movimentos da sociedade e pela globalização com a necessidade de cada vez mais interconexão econômica. É o cenário. Podemos gostar ou não. E agora, como conciliar as pendências do Século XX com os desafios do Século XXI? Algumas habilidades necessárias: (1) Aprendizagem Contínua. Nossos alunos terão, em média, 11 atividades profissionais diferentes nas suas vidas. A alternativa é ter capacidade de aprender, desaprender e reaprender novamente; (2) Inteligência Emocional e Empatia. Trabalhar em equipe, compreender o outro e lidar com emoções são diferenciais em ambientes dinâmicos, tanto escolares como profissionais; (3) Pensamento Crítico. Analisar informações de forma lógica, tomar decisões com base em evidências e resolver problemas complexos e (4) Adaptabilidade e Flexibilidade. Ser capaz de se ajustar rapidamente a novas situações, tecnologias e formas de trabalho.

A grande pergunta é: como preparar estudantes para esse futuro? A resposta não é simples, mas precisamos trilhar caminhos, que são complementares: (1) Formação continuada e valorização dos professores, que são o principal elo dos alunos com os desafios postos; (2) A sociedade entender que a educação é uma responsabilidade coletiva, não apenas das instituições educacionais; (3) As Escolas com ambientes de aprendizagem que estimulem a criatividade e a inovação, usando ferramentas como inteligência artificial e com políticas públicas que possam garantir o acesso de comunidades carentes e (4) Educação como base do desenvolvimento, considerando que as grandes transformações econômicas e sociais no mundo aconteceram com a educação como ponto central e isso é o que de mais importante devemos ensinar aos nossos alunos.

Os desafios estão postos, as soluções são diversas e complementares e precisamos, como sociedade, conciliar as lacunas do Século XX com as necessidades do Século XXI, com foco nos alunos. Eles estão crescendo num mundo com máquinas inteligentes, mas os humanos inteligentes somos nós.