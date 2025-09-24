A nova reforma tributária e a asfixia da classe média

Paulo Giacomelli - Presidente do Instituto Liberdade

Aprendemos ainda na escola que as economias percorrem um caminho previsível: começam extrativistas, tornam-se agrárias, avançam para a industrialização e, já ricas, passam a ter o setor de serviços como predominante. Essa trajetória é clara em países desenvolvidos. O Brasil, no entanto, seguiu um desvio peculiar. Sem uma industrialização capaz de nos enriquecer, saltamos prematuramente para uma economia de serviços, não por abundância, mas por necessidade. O que sustentou esse salto foi a proliferação de atividades autônomas e informais: manicures, cabeleireiros, motoristas de aplicativo, vendedores ambulantes e pequenos prestadores de toda ordem formaram a espinha dorsal de um setor que se consolidou antes da hora, frágil, pulverizado e inseguro por natureza.

É justamente esse setor que a reforma tributária mira. A Receita Federal prepara um aparato tecnológico sem precedentes: um sistema 150 vezes maior que o Pix, apto a processar 70 bilhões de documentos eletrônicos por ano. Com ele, o split payment permitirá a repartição instantânea dos tributos entre União, estados e municípios. A eficiência é tamanha que estimativas realistas apontam para até 500 bilhões de reais a mais em arrecadação anual. Eis a face da chamada modernização: a máquina pública se arma para arrecadar com precisão cirúrgica.

Mas toda eficiência tem um preço — e, neste caso, ele recai sobre a classe média brasileira. Enquanto a indústria, historicamente organizada e capaz de negociar regras próprias, vislumbra vantagens, o setor de serviços arcará com o peso. A assimetria é evidente: grandes conglomerados industriais, com lobby e poder político, tendem a ser beneficiados pela simplificação e pela não cumulatividade dos novos tributos. Já o trabalhador autônomo, o pequeno empresário, o profissional sem respaldo de entidades de classe, encontrará um ambiente mais caro, mais controlado e menos tolerante à informalidade.

O impacto não poderia vir em pior momento. Durante a pandemia, a classe média foi a que mais perdeu renda proporcionalmente: queda de 4,2%, contra apenas 1,5% do 1% mais rico. Além disso, em 2011, mais da metade da população se identificava como classe média; em 2021, esse número já havia recuado para 47%. Trata-se de um encolhimento evidente, acompanhado de inflação persistente, endividamento crescente e perda real do poder de compra.

Nesse contexto, a nova reforma tributária surge como um instrumento que, em vez de aliviar, ameaça sufocar. Não é apenas um ajuste técnico de arrecadação. É a consolidação de uma engrenagem que, ao privilegiar setores organizados e capitalizados, empurra o peso da carga para a base mais exposta da economia: os prestadores de serviços e, com eles, a já combalida classe média. Sob o atual governo, que não demonstra preocupação em proteger esse segmento, o risco é que essa classe seja levada a um patamar ainda mais precário, incapaz de sustentar o consumo interno e sem condições de preservar sua estabilidade.