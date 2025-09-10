Mais Crédito: Juro Zero, uma oportunidade para alavancar os pequenos negócios de Porto Alegre

Elaine Deboni, vice-presidente de Micro e Pequenas Empresas da Associação Comercial de Porto Alegre

A nova edição do programa Mais Crédito: Juro Zero, lançado pelo governo municipal de Porto Alegre, representa uma oportunidade concreta para fortalecer e alavancar os pequenos negócios da Capital. O acesso ao crédito é, historicamente, um dos maiores desafios enfrentados por micro e pequenos empreendedores, e iniciativas como essa criam condições reais para que ideias saiam do papel e empresas possam crescer de forma sustentável.

Os resultados já demonstram o impacto positivo: entre janeiro e julho deste ano, foram fechados 419 contratos, somando mais de R$ 4,1 milhões em empréstimos. Esse número é mais que o dobro da meta prevista para 2025, que era de 200 contratos. Desde a criação, em 2021, o programa já beneficiou 1.048 negócios, consolidando-se como uma política pública de estímulo direto à economia local.

O formato do programa, que oferece aportes de até R$ 20 mil sem juros, concedidos em duas etapas de até R$ 10 mil cada, é um diferencial relevante. Para acessar a segunda etapa, é necessário que o empreendedor se formalize e passe por capacitação, garantindo não apenas recursos financeiros, mas também conhecimento e estrutura para gerir melhor o negócio. Esse mecanismo valoriza o comprometimento e transforma o crédito em uma ferramenta de crescimento planejado.

Outro aspecto importante é a parceria com instituições fomentadoras, como o Banco do Empreendedor, que conhecem de perto a realidade local e asseguram proximidade no processo. Esse modelo amplia o alcance da iniciativa e garante maior segurança para os empreendedores que buscam o benefício.

Mais do que a concessão de crédito, o programa tem efeito multiplicador. Cada recurso investido pode se traduzir em novas vagas de trabalho, na ampliação de produtos e serviços ou na sobrevivência de negócios em períodos desafiadores. Trata-se de um estímulo que reverbera em toda a cadeia econômica, fortalecendo bairros, famílias e a cidade.

Vale ressaltar que as micro e pequenas empresas são a base da economia brasileira, responsáveis pela maior parte da geração de empregos e pela vitalidade empreendedora que move nosso mercado. Instrumentos como este não apenas garantem fôlego, mas também incentivam a inovação e a competitividade em um ambiente cada vez mais desafiador.

Ao lado do crédito, a cidade também oferece suporte por meio da Sala do Empreendedor, atualmente localizada no Instituto Caldeira, que tem sido referência no apoio à formalização. Recentemente, o serviço alcançou um marco histórico: abrir uma empresa em Porto Alegre leva menos de três horas, um dos prazos mais ágeis do País.

Nós, da Associação Comercial de Porto Alegre, acreditamos que políticas públicas e iniciativas privadas devem caminhar juntas para fortalecer o ecossistema empreendedor. O Mais Crédito: Juro Zero é exemplo disso: um catalisador de oportunidades que transforma trabalho em resultado, perseverança em crescimento e ideias em realizações.

Quando o pequeno empreendedor tem acesso a crédito em condições favoráveis, toda a cidade ganha: gera-se renda, circula-se mais capital e ampliam-se as oportunidades de futuro. O programa comprova que a força da economia local está, de fato, nas mãos de quem empreende todos os dias.