Porto Alegre: Rumo a uma Nova Protagonista do Turismo e Empreendedorismo

A Porto Alegre que desejamos construir não será fruto do acaso, mas de uma máquina empreendedora e turística movida pela colaboração e pelo protagonismo coletivo. Em meio ao cenário competitivo das grandes cidades brasileiras, Porto Alegre precisa não apenas sonhar, mas agir para ocupar seu espaço de destaque. A capital dos gaúchos possui recursos naturais, culturais e humanos que a diferenciam e a tornam única. Porém, é necessário transformar potencial em realidade e oportunizar, de fato, experiências inesquecíveis para quem nos visita - e para quem aqui vive.

O compromisso da Associação Comercial com o desenvolvimento e o turismo de Porto Alegre, como diz nossa presidente Suzana Vellinho Englert, vai além do discurso: é o motor de uma articulação estratégica que pensa, dialoga e propõe novos caminhos. Sabemos que, para competir de igual para igual com outros destinos nacionais e internacionais, precisamos inovar em hospitalidade, consolidar nossos atrativos e, principalmente, aumentar o tempo de permanência dos turistas, que ainda veem nossa cidade como mero ponto de passagem. Não basta receber, é preciso encantar, surpreender e envolver.

A máquina empreendedora que queremos é aquela que entende o turismo como um grande ecossistema no qual governo, empresários, moradores e visitantes atuam em sinergia. O poder público tem o dever de investir em infraestrutura, iluminação, segurança, mobilidade e na promoção eficiente do destino Porto Alegre, valorizando nossas belezas naturais, monumentos históricos, eventos culturais e opções gastronômicas. Mas é imprescindível que haja contrapartida: comerciantes, hoteleiros, taxistas, artistas, guias de turismo, todos, sem exceções, têm um papel essencial na construção de uma cidade receptiva e inovadora.

E os moradores, protagonistas legítimos deste espaço, precisam ser, também, embaixadores de Porto Alegre. O sorriso no rosto, a gentileza no atendimento, o olhar atento às necessidades do visitante e a disposição para compartilhar o melhor da nossa cultura são trunfos que nenhuma campanha institucional pode simular. A cidade é feita de pessoas, e é na hospitalidade cotidiana que está o segredo para conquistar quem chega.

Mas, afinal, estamos preparados para este desafio? O que efetivamente estamos fazendo, na prática, para transformar Porto Alegre em destino de escolha e não apenas de passagem? É hora de avaliar nossas ações e repensar estratégias, com metas mensuráveis e projetos de impacto. Incentivar o empreendedorismo local, capacitar profissionais para atender com excelência, diversificar e qualificar a oferta turística e investir em tecnologia e comunicação, além de fomentar parcerias público-privadas. Tudo isso deve estar no radar de quem quer ver Porto Alegre crescer de maneira sustentável e competitiva.

Porto Alegre é mais do que um destino: é uma experiência que se constrói todos os dias com a energia empreendedora de quem acredita no potencial da cidade. O turismo é o nosso cartão de visitas, e o empreendedorismo a força propulsora que transforma oportunidades em conquistas. Cada cidadão, cada empresa, cada iniciativa conta. O futuro turístico de Porto Alegre depende da soma dos nossos esforços. Mas tempo de espera acabou. Somente juntos, podemos, sim, competir, atrair e consolidar Porto Alegre como um verdadeiro destino turístico movido pela colaboração e pelo protagonismo coletivo.