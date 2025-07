História de empreendedorismo  

Desde 2009, o Pop Center vem transformando a realidade de comerciantes que antes atuavam nas ruas de Porto Alegre. Mais do que um endereço fixo, o centro popular proporcionou estrutura, dignidade e oportunidade a quem vivia da economia informal. Duas dessas histórias de superação são as de Tânia Campos Rodrigues e Josiane Oliveira que simbolizam tantas outras mulheres empreendedoras.

A chegada do Pop Center foi um divisor de águas, com o propósito de acolher trabalhadores informais, oferecendo estrutura física, segurança, legalização e novos horizontes.

Natural de Palmeira das Missões, Tânia cresceu no interior do Estado e mudou-se para a Capital em busca de novas oportunidades. Grávida, enfrentou uma fase incerta e desafiadora. Ao lado do marido, trabalhou em restaurantes e depois migrou para o comércio de rua, aprendendo, na prática, sobre vendas, resiliência e conexão com as pessoas. Com a chegada do Pop Center, ela viu sua trajetória ganhar estabilidade. Formalizou seu negócio, construiu um espaço sólido e assistiu, com orgulho, à formação acadêmica dos filhos. Mais de 15 anos depois, Tânia segue como símbolo de liderança, mostrando que é possível transformar a adversidade em conquista. Hoje, com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, mantém suas lojas próximas à avenida Mauá, longe da entrada principal do Pop Center, e segue crescendo.

Josiane também teve sua vida virada do avesso pela pandemia. Quando o período chegou, o comércio fechou, eu chamei meus lojistas e falei: a vida é como Fórmula 1 e a corrida só acaba quando o piloto desce do carro, vocês não podem parar. Eles não tinham outro ganho e não poderiam mesmo parar, assim veio a ideia: como vocês vieram da rua, para lá voltem, para segurar os negócios de vocês até que a gente possa reabrir. As pessoas precisavam comprar, estava tudo fechado e ela foi uma das que foi. Então, sem recursos, Josi, que também precisou fechar sua loja, voltou às ruas, vendendo no chão. Mesmo assim, não desistiu. "Era desafiador, mas eu precisava continuar. E olha… começou a dar certo. Mesmo na rua, vi que tinha movimento. Acredite se quiser: cheguei a contratar pessoas enquanto vendia assim", relembra. Apaixonada por moda desde a infância - quando não podia escolher suas próprias roupas - Josi sempre sonhou em ter sua loja. Hoje, o sonho virou realidade: ela, que inicialmente conta que se abrisse os braços para o lados encostava nas duas paredes de sua loja, hoje administra 8 lojas dentro do Pop Center e dois espaços complementares, vende online e conta com motoboy fixo para as entregas, além de possuir cerca de 55 mil seguidores nas redes sociais. Josi conta que já tiveram dias em que não tinha nem o leite das suas crianças, mas que hoje tudo mudou.

Para se ter ideia, no período pós pandemia houve um registro de fechamento de cerca de 44% de micro e pequenas empresas gaúchas, enquanto no Pop Center esse percentual foi menos da metade, cerca de 20%. Portanto, mais do que um centro de compras, o Pop Center é um retrato genuíno e vivo da cultura de Porto Alegre. Cada box carrega histórias como as de Tânia e Josi - de luta, reinvenção e vitória - que começam em um espaço de 4m2 e florescem como sonho que encontra terra fértil.