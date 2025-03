﻿A representatividade da mulher na sociedade

Suzana Vellinho



O papel da mulher na atualidade é amplo e multifacetado, refletindo conquistas históricas e desafios persistentes. As mulheres têm ocupado cada vez mais espaços na política, na economia, na ciência e na cultura, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade de maneira significativa.

A mulher é uma formadora importante da sociedade, na medida em que ela gera seres humanos. Está no papel do homem e da mulher o grande desafio para que ela possa ter uma dedicação aos filhos junto com seu marido. Assim, a sociedade caminha para uma forma mais igualitária em termos de pensamentos, uma vez que elas tenham o que é da sua natureza, ou seja, uma condição melhor e mais tranquila para gerar a sua família.

Na sociedade, as empreendedoras muitas vezes desafiam estereótipos de gênero, inspiram outras a seguirem seus próprios caminhos e mostram que é possível alcançar sucesso nos negócios, independentemente do gênero. Além disso, elas frequentemente introduzem inovações e novas perspectivas, diversificando o mercado e impulsionando a competitividade.

No mercado de trabalho, elas têm alcançado posições de liderança e destaque em diversas áreas, embora ainda enfrentem desigualdades salariais e dificuldades para conciliar carreira e vida pessoal. No campo da educação, elas representam a maioria dos estudantes universitários em muitos países, demonstrando um avanço no acesso ao conhecimento e à qualificação profissional.

Na política, o aumento da representatividade feminina tem sido fundamental para a criação de políticas públicas voltadas para igualdade de gênero, combate à violência e apoio à maternidade. Além disso, movimentos feministas e de empoderamento continuam a desempenhar um papel essencial na luta contra o machismo e a favor da equidade.

O papel das mulheres vem crescendo gradualmente também na área da inovação. De acordo com o levantamento feito pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), a representatividade feminina atingiu um crescimento anual de 7,7%, de 2020 a 2023. O estudo também revelou que o crescimento feminino em funções técnicas de Tecnologia da Informação (TI), como Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Engenharia, atingiu 2,1%, enquanto o masculino registrou 1,3%. Em posições de liderança, o crescimento entre as mulheres foi de 0,6% e entre os homens houve uma queda de 1,7%.

As mulheres, assim como os homens, possuem potencial para atuar em qualquer área que desejem, mas o desequilíbrio na divisão das atividades fora da vida profissional, como os cuidados com a casa e filhos e demais tarefas, são elementos que podem interferir diretamente no desempenho das potencialidades delas. Isso cria uma espécie de "carga mental" adicional para as mulheres, que muitas vezes precisam equilibrar múltiplas responsabilidades sem o mesmo apoio ou reconhecimento que os homens recebem.

Apesar desses avanços, desafios como a violência de gênero, a sobrecarga de tarefas domésticas e a discriminação ainda persistem. A luta por direitos equânimes, contudo, continua, de forma a que o papel da mulher seja cada vez mais de protagonismo e transformação para a sociedade.

Presidente da ACPA