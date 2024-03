O poder do indivíduo

A posição em que um indivíduo se encontra na sociedade não é imutável. Todos são capazes de ascender e transcender limites que lhes são impostos. Somos seres ímpares com habilidades e características distintas. Nos complementamos e, assim, tornamos possível a construção de uma realidade melhor para todos. A prosperidade de uma sociedade não se encontra no Estado, mas sim em seus cidadãos, em cada indivíduo. O Estado não gera riqueza, ele apenas se alimenta do que é gerado pelo esforço e trabalho de cada um, e devolve uma fração disso em serviços e ações conforme sua conveniência.

Para ajudarmos na construção de um mundo melhor, precisamos ter liberdade para desenvolver nossa própria autonomia em primeiro lugar. Carregamos propósitos e sonhos únicos. Nossa independência e nosso direito de progredirmos mais na vida não devem ser freados pela comodidade de um Estado que se diz preocupado conosco. A alta carga tributária, a lista infindável de processos burocráticos e a precária educação de base que vemos no Brasil colocam grande parte da população em uma posição de inércia difícil de quebrar. É como se tivessem criado uma barreira invisível para impedir o desenvolvimento de novas ideias e negócios. A insegurança, física e jurídica, torna a margem para tentativa e erro mínima, pois a punição ocorre de forma desproporcional, devido à inexistência do Império da Lei. O ambiente criado pelo Estado dificulta a ação das pessoas.

É preciso termos educação de qualidade, que ensine, já na fase escolar, assuntos pertinentes, como educação financeira e empreendedorismo, para que saibamos como conquistar nossa própria autonomia e despertar o nosso potencial individual. Nesse sentido, projetos como o Empreendedores do Amanhã, organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE) em parceria com o Instituto Atlantos, se fazem extremamente necessários e valiosos. O propósito dessa ação é capacitar jovens em situação de vulnerabilidade a ter contato e aprender sobre conteúdos vitais como educação financeira, cidadania e mercado de trabalho. E, dessa forma, despertar neles o espírito empreendedor. Na edição de 2023, cerca de 200 jovens estiveram reunidos no Instituto Caldeira e foram impactados com novas ideias e inspirações para um futuro melhor.

Na edição deste ano do Fórum da Liberdade, que ocorrerá nos dias 4 e 5 de abril, na Pucrs, haverá um painel dedicado a debater impacto social. Os participantes do evento poderão ouvir de perto três histórias inspiradoras de indivíduos que se desafiaram e, contra tantas dificuldades que a vida lhes apresentou, souberam como contornar a situação e sair de forma vitoriosa. Tinga, Favelado Investidor e Leo Siqueira compartilharão com o público suas admiráveis trajetórias de vida, verdadeiros modelos do poder do indivíduo.

Convidamos a todos para estarem presentes conosco no Fórum da Liberdade e se inspirarem com as falas de nossos convidados. Que cada vez mais a voz de exemplos assim multiplique e impulsione muitas pessoas a conseguir atingir o caminho da prosperidade. Como disse Ayn Rand, "O mundo que você anseia pode ser conquistado. Existe, é real, é possível, é seu".