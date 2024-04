O segredo do lego

João Satt, estrategista e CEO do G5

Muitas vezes nos deparamos com as limitações de um planejamento estratégico que não integra a dinâmica acelerada dos fatos com aquilo que foi definido quando da sua elaboração. Está tudo muito rápido.

As pessoas mal conseguem expressar o que gostariam de dizer. Palavras atropelam pensamentos, e vice-versa. No meio desse tiroteio, o CEO busca equalizar um orçamento apertado com demandas de todas as áreas. Produção quer máquinas mais modernas, marketing pede mais verba de comunicação, operações pessoas mais qualificadas, logística um novo software, recursos humanos insiste em implementar um programa de orgulho e pertencimento.

O sentimento do CEO é de quem está "amarrado", por não viabilizar recursos para as soluções apresentadas por seu time.

Pergunta 1: Como lidar com o desânimo, consequência direta do não conseguir fazer aquilo que cada gestor de área acreditava que poderia vir a fazer a diferença? Ninguém sabe por que está tudo mais lento. Contraditório: redes de varejo abrindo mais e maiores pontos de venda, versus uma população que não aumenta na mesma proporção.

Pergunta 2: Como fazer acontecer aquilo que a empresa precisa que aconteça? Dentro da floresta, muitas vezes temos um sentimento de profundo desconforto e inutilidade do desencontro estratégico da empresa como um todo.

Três habilidades se fazem ultranecessárias:

1. CONSCIÊNCIA da verdade dos fatos. Olhar, refletir, entender o que poderá fazer seu negócio ser destino;

2. FOCO é hora de buscar: impacto, assertividade, otimizando energia, tempo e investimentos;

3. RESILIÊNCIA para se manter remando, mesmo que a outra margem ainda esteja distante, e as correntezas (concorrência) aumentem a resistência para avançar.

Entenda o que representa valor aos principais stakeholders.

Entregar o que os motiva pressupõe um esforço gigante, por isso:

a. Tenha ao seu lado pessoas qualificadas, que façam a diferença;

b. Menos é mais: priorize e simplifique;

c. Alianças estratégicas são imprescindíveis. Ex.: Varejo e a indústria deverão se unir para buscar clientes, sozinhos, a luta será insana e improdutiva.

O segredo de montar o lego está em se afastar para poder ver o todo. Não basta enxergar rapidamente as coisas. Dedique mais tempo a entender qual a sua posição relativa no tabuleiro competitivo. Isso possibilitará entender o que deve fazer, e como deve fazer para acontecer: os resultados que você espera que aconteçam.