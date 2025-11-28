Porto Alegre,

Vida Social

Publicada em 28 de Novembro de 2025 às 00:40

Agenda

Jornal do Comércio
 No sábado, às 17h, cantoras e compositoras Luiza Brina e Iara Rennó trazem o show de MPB contemporânea Brilha e Reluxx no Instituto Ling (João Caetano, 440). Gratuito, com retirada de ingressos pelo site.

