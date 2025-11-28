O que de mais importante acontece no meio social, político e empresarial é registrado diariamente na coluna Vida Social.
Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
O que de mais importante acontece no meio social, político e empresarial é registrado diariamente na coluna Vida Social.
Publicada em 28 de Novembro de 2025 às 00:40