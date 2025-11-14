13ª Mostra de Teatro Espírita movimenta o Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311) no sábado e domingo. Destaque para os 25 anos da peça Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei (domingo, 18h). A partir de R$ 30,00 no Sympla. Programação completa no site do JC.
Fenômeno infantil no Youtube, Maria Clara & JP trazem espetáculo Brincar e Imaginar ao Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Sábado, 15h, a partir de R$ 75,00 no Sympla.
Guitarristas do Brasil, Argentina, Chile e EUA se reúnem no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) em show da Workestra, voltada ao som progressivo e de vanguarda. Sábado, 21h, a partir de R$ 60,00 no Tri.RS.
Festa Rock N' Bira dá ênfase ao som pesado no sábado, 23h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). Som autoral com Before You Know e tributos a Slipknot, System Of A Down, Linkin Park e Gojira. R$ 109,00 (open bar) no Sympla.
Cleômenes Junior 6TET une ritmos jamaicanos e música brasileira no Baile Jamaican Jazz no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). Sexta, 21h, a partir de R$ 45,00 no Sympla.
Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) traz shows de jazz com Induo (sexta-feira, 21h, R$ 46,00 no local) e Thiago Colombo (sábado, 21h, R$ 36,00 no Sympla). Reservas e informações: (51) 99880-7689.
Grupo Fuá de Teatro Inclusivo estreia peça Lenda Urbana no Teatro Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089). Sexta, 19h, R$ 40,00 no site do Theatro São Pedro.
Camila Balbueno explora pop, rock gaúcho e milonga no show Acústico Para Matar a Saudade no Teatro dos Vampiros (Fernando Machado, 513). Domingo, 19h, R$ 35,00 via Sympla.
Espetáculo Um Dia Antes do Natal abre celebrações natalinas no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300), sexta-feira, 19h. Entrada franca.
Instituto Ling (João Caetano, 440) recebe na sexta-feira atividades do Festival Kino Beat: abertura da instalação Feraluz, de Leandro Lima, e performance audiovisual Um Outro Filme de BR (20h). Entrada franca.
Mostra La economía de la atención, do uruguaio Marco Maggi, abre sábado, 14h às 18h, na Fundação Iberê (Padre Cacique, 2.000). No dia da abertura, a entrada é gratuita.
Vila Flores (São Carlos, 753) recebe sábado, das 14h às 19h, a 1ª edição da Ala Gráfica, com mais de 30 artistas voltados à arte gráfica independente. Oficinas de artes manuais, flash tattoo e experiências gastronômicas. Gratuito.
Gaúcho radicado em Amsterdã, gaitista Alex Rossi une jazz e MPB em show no Espaço 373. Domingo, 21h, a partir de R$ 35,00 no Tri.RS.
Casa do Artista Riograndense (Anchieta, 280) recebe espetáculo Maria Peçonha, da Cia Gente Falante, voltado ao Teatro de Formas Animadas. Sábado, 15h, entrada livre.