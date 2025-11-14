Porto Alegre,

Vida Social

Publicada em 14 de Novembro de 2025

Agenda

13ª Mostra de Teatro Espírita movimenta o Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311) no sábado e domingo. Destaque para os 25 anos da peça Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei (domingo, 18h). A partir de R$ 30,00 no Sympla. Programação completa no site do JC.
 Fenômeno infantil no Youtube, Maria Clara & JP trazem espetáculo Brincar e Imaginar ao Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Sábado, 15h, a partir de R$ 75,00 no Sympla.
 Guitarristas do Brasil, Argentina, Chile e EUA se reúnem no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) em show da Workestra, voltada ao som progressivo e de vanguarda. Sábado, 21h, a partir de R$ 60,00 no Tri.RS.
 Festa Rock N' Bira dá ênfase ao som pesado no sábado, 23h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). Som autoral com Before You Know e tributos a Slipknot, System Of A Down, Linkin Park e Gojira. R$ 109,00 (open bar) no Sympla.
 Cleômenes Junior 6TET une ritmos jamaicanos e música brasileira no Baile Jamaican Jazz no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). Sexta, 21h, a partir de R$ 45,00 no Sympla.
 Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) traz shows de jazz com Induo (sexta-feira, 21h, R$ 46,00 no local) e Thiago Colombo (sábado, 21h, R$ 36,00 no Sympla). Reservas e informações: (51) 99880-7689.
 Grupo Fuá de Teatro Inclusivo estreia peça Lenda Urbana no Teatro Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089). Sexta, 19h, R$ 40,00 no site do Theatro São Pedro.
 Camila Balbueno explora pop, rock gaúcho e milonga no show Acústico Para Matar a Saudade no Teatro dos Vampiros (Fernando Machado, 513). Domingo, 19h, R$ 35,00 via Sympla.
 Espetáculo Um Dia Antes do Natal abre celebrações natalinas no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300), sexta-feira, 19h. Entrada franca.
 Instituto Ling (João Caetano, 440) recebe na sexta-feira atividades do Festival Kino Beat: abertura da instalação Feraluz, de Leandro Lima, e performance audiovisual Um Outro Filme de BR (20h). Entrada franca.
 Mostra La economía de la atención, do uruguaio Marco Maggi, abre sábado, 14h às 18h, na Fundação Iberê (Padre Cacique, 2.000). No dia da abertura, a entrada é gratuita.
 Vila Flores (São Carlos, 753) recebe sábado, das 14h às 19h, a 1ª edição da Ala Gráfica, com mais de 30 artistas voltados à arte gráfica independente. Oficinas de artes manuais, flash tattoo e experiências gastronômicas. Gratuito.
 Gaúcho radicado em Amsterdã, gaitista Alex Rossi une jazz e MPB em show no Espaço 373. Domingo, 21h, a partir de R$ 35,00 no Tri.RS.
 Casa do Artista Riograndense (Anchieta, 280) recebe espetáculo Maria Peçonha, da Cia Gente Falante, voltado ao Teatro de Formas Animadas. Sábado, 15h, entrada livre.

