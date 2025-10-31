Banda Braza traz sua música brasileira contemporânea ao Opinião (José do Patrocínio), promovendo o álbum Baile Cítrico Utrópico Solar. Sábado, 21h, a partir de R$ 90,00 no Sympla.
Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190) celebra o mês da Consciência Negra em nova edição do BPE Cultura. Sábado, a partir das 12h. Entrada franca.
Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333) inaugura na sexta-feira, às 18h, a exposição coletiva Transparência e opacidade II: fotografia na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. Livre.
Sábado, às 15h, a Casa do Artista Riograndense (Anchieta, 280) recebe o teatro de bonecos As Gineteadas do Valente Toninho Corre Mundo nas Estâncias de Cidão Dorneles, do Grupo TIA. Livre.
Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665) recebe sábado, às 16h, espetáculo O Urso com Música na Barriga, homenagem aos 120 anos de Erico Veríssimo. A partir de R$ 24,00, no site do Sesc/RS.
Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) recebe Liverpool Beatle Band, tributo aos Beatles. Sábado, às 21h. R$ 45,00 no Tri.RS.
Consagrada banda tributo ao Nirvana, Seattle Supersonics é atração no Opinião (José do Patrocínio, 834) na sexta-feira, 21h. R$ 100,00, em 4º lote, via Sympla.
Sábado, a cantora Ianaê Régia leva show A Era de Ouro Afroglow ao CHC Santa Casa (Independência, 75). R$ 15,00 via Sympla.
Pela 1ª vez em Porto Alegre, artista independente Giovanna Moraes canta faixas do álbum Fama de Chata no domingo, às 19h, no Teatro Túlio Piva (República, 575), R$ 60,00 via Sympla.
Ocre Galeria (Polônia, 495) recebe exposição Quando o Corpo Toca a Terra, de Bea Balen Susin. Vernissage no sábado, a partir das 11h. Entrada franca.
Teatro Glênio Peres (Loureiro da Silva, 255) recebe peça teatral A Última Invenção. Sexta-feira e sábado, 19h, gratuito mediante retirada de ingressos no local.
Humorista Renato Albani traz stand-up A Ignorância é uma Dádiva ao Teatro da Univates (Lajeado). Domingo, 19h, de R$ 50,00 a R$ 160,00 no Minha Entrada.
Cantora e guitarrista Leny Barcellos comemora seu aniversário tocando rock, soul e MPB com os Musicálias no Guernica (Travessa dos Venezianos, 31). Sexta-feira, 20h30min, entrada franca.
Sábado, às 11h, Gustavo Schossler abre a sua primeira exposição individual no Museu do Paço (Praça Montevidéu 10). A mostra Os Outros pode ser visitada até o dia 16 de janeiro de 2026 , de segunda a sexta, das 9h às 17h.
School of Rock e Prefeitura realizam Halloween POA, festival temático com programação livre para todas as idades. Sábado, a partir das 10h, na Frederico Mentz, 1.600, entre DC Navegantes e o Instituto Caldeira.
Espetáculo Corpocidade, de Gabriel Faryas, em última semana no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307). Sessões sexta, sábado (ambas às 20h) e domingo (18h). R$ 25,00 no Sympla.
BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300) promove Halloween no HotZone, noite dedicada às crianças em celebração ao Dia das Bruxas. Sexta-feira, das 18h30min às 20h30min. Livre.
CHC Santa Casa (Independência, 75) abre exposição Memórias Miniaturizadas, da Cia Gente Falante, sábado, 16h. Visitação gratuita até 30 de novembro, de segunda a sábado, 9h às 19h.
Gustavo Finkler e Cristiano Hanssen interpretam sambas dos anos 1930. Sábado, 19h, no Espaço Cuidado Que Mancha (Damasco, 162). R$ 15,00 via Sympla.
Sábado, a partir das 9h, o Parque da Redenção recebe a Ecofeira na Semana Lixo Zero, reunindo marcas autorais que atuam de forma sustentável e a partir da economia circular. Livre.
Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) traz tributo ao Clube da Esquina, sexta-feira, às 21h, R$ 70,00. Sábado, às 21h, som instrumental com Luizinho Santos e Bethy Krieger, R$ 40,00 no local.
Sábado e domingo, às 19h, o espetáculo Conversa de Cordas reúne Marcello Caminha, Mathias 7 Cordas e Pedro Franco no Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089). R$ 20,00 no site do Theatro São Pedro.