Domingo, às 16h, o escritor Andrés Rivero lança o livro Mormasiento na Livraria Macun (Octávio Corrêa, 67). A obra reúne versos e narrativas que emergem da oralidade e da experiência cotidiana nas periferias fronteiriças. A entrada é franca e o livro será vendido a R$ 40,00 no local.
Sábado, às 19h30min, a Banda Brie celebra cinco anos de estrada em show de MPB e pop rock na Casa de Espetáculos (Visconde do Rio Branco, 691). R$ 65,00 via Sympla.
Festival Parktoberfest, de sexta-feira a domingo, no Estacionamento H do ParkShopping Canoas (Farroupilha, 4545 - Canoas). Entre as atrações, Reação em Cadeia, Comunidade Nin-Jitsu, Grupo Se Ativa e Banda San Marino. Livre.
Projeto Unimúsica da Ufrgs resgata sua versão infantil, o Unimusiquinha, na sexta-feira, às 9h, com espetáculo do Gente Grande Também Brinca no Centro Cultural da Ufrgs (Luiz Englert, 333). Gratuito.
Katia e Bruno Suman comandam festa 50 Baila Comigo no Ocidente (João Telles, 960). Sábado, 19h, R$ 70,00 via Sympla.
Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) recebe Rodrigo Teaser com o Tributo ao Rei do Pop, dedicado a Michael Jackson. Sábado, 21h, ingressos via Sympla.
Orquestra Theatro São Pedro e banda Perfect Sense se unem no Teatro Unisinos (Nilo Peçanha, 1.600) sexta, às 20h, com espetáculo Pink Floyd em Concerto. R$ 100,00 via Sympla.
Domingo, 11h, recital da série Pianíssimo da Casa da Música (Gonçalo de Carvalho, 22), com a pianista basca Garazi Goñi. Ingresso mediante contribuição espontânea no dia do evento.
Sexta-feira, às 21h, cantor Rafael Witt estará no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) com o show de folk, indie e pop Wanderer. R$ 75,00 via Tri.RS.
Sábado, 10h30min, vernissage da exposição Jardim Pop Barroco, de Iuri Sarmento, na Galeria Bolsa de Arte (Visconde do Rio Branco, 365). Livre.
Terreira da Tribo (Pátria, 98) recebe, neste final de semana, os espetáculos Encanto dos Insetos, de Minas Gerais, e Memórias de Água, do Equador. Sexta, às 20h, e domingo, às 19h. Entrada franca.
Influenciadora digital Mih Tanino estará no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300), sábado, às 11h, para autógrafos de Um Intercâmbio quase Perfeito. O encontro ocorre em frente à Livraria Leitura.
Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe Jambo Trio para celebração da MPB, sexta-feira, às 21h, R$ 70,00. No sábado, às 21h, jazz e música brasileira com Paulo Dorfman & Luizinho Santos, por R$ 40,00.
Vera Reichert lança a exposição Sobre Águas no Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10). Abertura no sábado, das 10h às 13h. Gratuito.
Coro Masculino 25 de Julho celebra 75 anos de história com jantar especial sábado, 18h30min, no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250). Coro divide a noite com cinco conjuntos vocais convidados. Ingressos, com jantar incluso, por R$ 60,00, pelo telefone (51) 99826-2709.
CHC Santa Casa (Independência, 75) abre exposição Eu sou porque Nós somos Terra, Energia e Sonho, sábado, a partir das 8h. Imagens, vídeos documentais, instalação de bioconstrução, maquete e pintura. Entrada franca.
Teatro Nilton Filho (Grão Pará, 179) recebe estreia da comédia musical O Grande Show de Dior. Sábado, 19h, R$ 60,00 via Sympla.