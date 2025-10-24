Porto Alegre,

Vida Social

Publicada em 24 de Outubro de 2025 às 00:40

Agenda

 Domingo, às 16h, o escritor Andrés Rivero lança o livro Mormasiento na Livraria Macun (Octávio Corrêa, 67). A obra reúne versos e narrativas que emergem da oralidade e da experiência cotidiana nas periferias fronteiriças. A entrada é franca e o livro será vendido a R$ 40,00 no local.
 Sábado, às 19h30min, a Banda Brie celebra cinco anos de estrada em show de MPB e pop rock na Casa de Espetáculos (Visconde do Rio Branco, 691). R$ 65,00 via Sympla.
 Festival Parktoberfest, de sexta-feira a domingo, no Estacionamento H do ParkShopping Canoas (Farroupilha, 4545 - Canoas). Entre as atrações, Reação em Cadeia, Comunidade Nin-Jitsu, Grupo Se Ativa e Banda San Marino. Livre.
 Projeto Unimúsica da Ufrgs resgata sua versão infantil, o Unimusiquinha, na sexta-feira, às 9h, com espetáculo do Gente Grande Também Brinca no Centro Cultural da Ufrgs (Luiz Englert, 333). Gratuito.
 Katia e Bruno Suman comandam festa 50 Baila Comigo no Ocidente (João Telles, 960). Sábado, 19h, R$ 70,00 via Sympla.
 Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) recebe Rodrigo Teaser com o Tributo ao Rei do Pop, dedicado a Michael Jackson. Sábado, 21h, ingressos via Sympla.
 Orquestra Theatro São Pedro e banda Perfect Sense se unem no Teatro Unisinos (Nilo Peçanha, 1.600) sexta, às 20h, com espetáculo Pink Floyd em Concerto. R$ 100,00 via Sympla.
 Domingo, 11h, recital da série Pianíssimo da Casa da Música (Gonçalo de Carvalho, 22), com a pianista basca Garazi Goñi. Ingresso mediante contribuição espontânea no dia do evento.
 Sexta-feira, às 21h, cantor Rafael Witt estará no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) com o show de folk, indie e pop Wanderer. R$ 75,00 via Tri.RS.
 Sábado, 10h30min, vernissage da exposição Jardim Pop Barroco, de Iuri Sarmento, na Galeria Bolsa de Arte (Visconde do Rio Branco, 365). Livre.
 Terreira da Tribo (Pátria, 98) recebe, neste final de semana, os espetáculos Encanto dos Insetos, de Minas Gerais, e Memórias de Água, do Equador. Sexta, às 20h, e domingo, às 19h. Entrada franca.
 Influenciadora digital Mih Tanino estará no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300), sábado, às 11h, para autógrafos de Um Intercâmbio quase Perfeito. O encontro ocorre em frente à Livraria Leitura.
 Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe Jambo Trio para celebração da MPB, sexta-feira, às 21h, R$ 70,00. No sábado, às 21h, jazz e música brasileira com Paulo Dorfman & Luizinho Santos, por R$ 40,00.
 Vera Reichert lança a exposição Sobre Águas no Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10). Abertura no sábado, das 10h às 13h. Gratuito.
 Coro Masculino 25 de Julho celebra 75 anos de história com jantar especial sábado, 18h30min, no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250). Coro divide a noite com cinco conjuntos vocais convidados. Ingressos, com jantar incluso, por R$ 60,00, pelo telefone (51) 99826-2709.
 CHC Santa Casa (Independência, 75) abre exposição Eu sou porque Nós somos Terra, Energia e Sonho, sábado, a partir das 8h. Imagens, vídeos documentais, instalação de bioconstrução, maquete e pintura. Entrada franca.
 Teatro Nilton Filho (Grão Pará, 179) recebe estreia da comédia musical O Grande Show de Dior. Sábado, 19h, R$ 60,00 via Sympla.

