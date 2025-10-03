No sábado, às 21h, o cantor Renan Oliveira faz a primeira edição da label Os Pagodes Que A Gente Gosta fora do Rio de Janeiro, no Clube dos Farrapos (Prof. Cristiano Fischer, 1331). Ingressos a R$ 40,00 via Next Ingressos.
O artista Fábio André Rheinheimer inaugura a exposição Trapézio - 07 Saltos no Vazio, no Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10). Sábado, 10h, entrada franca.
Às 10h deste sábado, o Festival Porongos traz o MC Marechal para uma oficina de escrita na CCMQ (Andradas, 736). Com 20 vagas, atividade é voltada a artistas e produtores da cena. Mais informações no site do Festival.
A biblioteca Pública do Estado celebra o mês das crianças com mais uma edição do BPE Cultura, no sábado, a partir das 12h. A programação é gratuita, e inclui feiras e atrações artísticas em frente a instituição (Riachuelo, 1.190).
O Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089) recebe o espetáculo Era Uma Vez… no sábado e domingo, às 17h. Montagem elaborada pela Orquestra Theatro São Pedro une canções da Broadway e do imaginário infantil. Ingressos a partir de R$ 10,00 no site do Theatro.
Na sexta-feira, às 19h, Jean Rosier lança o livro Criatividade Hackeada: O Guia para Você Desenvolver seu Pensamento Criativo, na Livraria Travessa (João Wallig, 1800). Entrada franca. Livro por R$ 64,90 no local.
O pianista Breno Ruiz e a cantora Alice Passos se unem para um show intimista no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250), nesta sexta-feira, às 20h. No repertório, sucessos da MPB. R$ 50,00 via Tri.RS.
No sábado, às 15h, acontece a inauguração da Acid House (João Guimarães, 252), novo espaço cultural de Porto Alegre. Programação conta com comida, bebida, jogos e shows de Samsara Dreamscape, Martin e Os Martírios e Especial The Kinks. Ingressos a R$ 20,00 via Sympla.
O Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe a cantora e compositora Malu Benites, nesta sexta-feira, às 21h, com ingressos a R$ 40,00. No sábado, às 19h, o Inquarteto traz um show recheado de jazz e música brasileira, com ingressos a R$ 60,00.
Sexta-feira, às 22h, o Bloco do Eu Sozinho, conhecido pelas releituras fieis, volta a Porto Alegre para apresentação especial em homenagem ao rock nacional, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834). A partir de R$ 45,00 via Sympla.
No sábado, às 18h, Bel Medula apresenta Fermentação no Ecarta Musical (João Pessoa, 943). Show une poesia, piano e performance em atmosfera intimista. Gratuito.
Na oitava edição do Consertos Capitólio, a Cinemateca (Demétrio Ribeiro, 1085) recebe o Trio Ara, formado por Ariel Polycarpo, Rafael Honório e André Carra, para uma apresentação de obras de Mendelssohn e Piazzolla. Sábado, 11h, entrada gratuita.
O espetáculo O Diabo em Mrs. Davis transporta o público do Teatro Nilton Filho (Grão Pará, 179), para uma coletiva de imprensa fictícia da lendária atriz Bette Davis. Peça acontece na sexta-feira, às 21h. Ingressos a R$ 50,00 via Sympla.
O espaço cultural e gastronômico Grezz (Almirante Barroso, 328) completa dois anos no domingo e, para celebrar a data, prepara uma festa, a partir das 15h, repleta de atividades com show de jazz, blues e MPB. Entrada franca.
Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) recebe neste domingo, 16h, o youtuber Luccas Neto no espetáculo Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia. A partir de R$ 90,00, no Sympla.