26 de Setembro de 2025

Agenda

 A partir das 19h de sábado, Canoas recebe 1ª edição do Novo Rock Gaúcho Sessions no Brotherhood Tattoo Pub (Cel. Vicente, 624 - Canoas). Shows de Supervão, Jaydson, Katarziz e Ovo Frito. R$ 20,00 via Sympla.
 Grupo Cantoria traz temas próprios e releituras, em arranjos vocais originais, ao Gravador Pub (Ernesto da Fontoura, 962). Sábado, 20h, R$ 33,00 via Sympla.
 CCMQ (Andradas, 736) inaugura mostra Museu do Trabalho Gráfico sábado, às 14h. Gravuras, zines e fotografias do Museu do Trabalho, atingido pela enchente. Visitação de quinta a domingo, 13h30min às 18h30min.
 Sábado, às 20h, a Zona Cultural (Alberto Bins, 900) recebe o show de humor da drag queen Zuleikona Maricona, interpretada pelo gaúcho Paolo Vasilescu. A partir de R$ 25,00 via Sympla.
 Sábado, às 19h, nova edição da Baila Comigo no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), festa 50 realizada pela DJ Katia Suman e seu filho, Bruno Suman. A partir de R$ 40,00 no Sympla.
 No sábado, às 15h, a Casa Musgo (Vieira de Castro, 80) promove roda de conversa com Isabel Marroni e Maria Helena Bernardes, marcando o fim da exposição Luz do Tempo em Fluxo. Entrada franca.
 Edição especial de primavera dos Concertos Comunitários Zaffari domingo, 18h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Solistas Eiko Senda, Cecília Salatti, Laura Dalmás e Jader Cardoso, com regência de Evandro Matté. Livre, mediante retirada de ingressos em unidades do Grupo Zaffari.
 Sábado, às 19h, começa a primeira edição da festa Reüna no Grezz (Almirante Barroso, 328), unindo os hits dos anos 1970 aos da atualidade. Roger Lerina comanda a festa, com Marcelo Ferla. R$ 60,00 via Sympla.
 O cantor e compositor Artur Wais fará sábado, às 17h, um show no telhado da Bancaberta (Praça Berta Starosta) para o lançamento do single Organizando Todo Mundo Sonha. Livre.
 Sexta-feira, 20h, Bruno Motta volta a Porto Alegre para a única apresentação da comédia Gongada Drag, no Teatro Ciee Banrisul (Dom Pedro II, 861). A partir de R$ 40,00 via Sympla.
 Escritor Felipe Kuhn Braun ministra palestra sobre a vida e obra de Martinho Lutero no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250). Sexta-feira, 20h, entrada via doação de 1 kg de alimento não perecível.
 Espaço Cuidado Que Mancha (Damasco, 162) recebe sábado, a partir das 15h, o encontro Sabores e Versos da Venezuela. Culinária típica, brechó, literatura e sarau. Entrada franca, com atrações à venda no local.
 Duo Anavitória traz a turnê do álbum Esquinas ao Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Sexta-feira, 21h, ingressos (em terceiro lote) no site Sympla.

