A partir das 19h de sábado, Canoas recebe 1ª edição do Novo Rock Gaúcho Sessions no Brotherhood Tattoo Pub (Cel. Vicente, 624 - Canoas). Shows de Supervão, Jaydson, Katarziz e Ovo Frito. R$ 20,00 via Sympla.
Grupo Cantoria traz temas próprios e releituras, em arranjos vocais originais, ao Gravador Pub (Ernesto da Fontoura, 962). Sábado, 20h, R$ 33,00 via Sympla.
CCMQ (Andradas, 736) inaugura mostra Museu do Trabalho Gráfico sábado, às 14h. Gravuras, zines e fotografias do Museu do Trabalho, atingido pela enchente. Visitação de quinta a domingo, 13h30min às 18h30min.
Sábado, às 20h, a Zona Cultural (Alberto Bins, 900) recebe o show de humor da drag queen Zuleikona Maricona, interpretada pelo gaúcho Paolo Vasilescu. A partir de R$ 25,00 via Sympla.
Sábado, às 19h, nova edição da Baila Comigo no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), festa 50 realizada pela DJ Katia Suman e seu filho, Bruno Suman. A partir de R$ 40,00 no Sympla.
No sábado, às 15h, a Casa Musgo (Vieira de Castro, 80) promove roda de conversa com Isabel Marroni e Maria Helena Bernardes, marcando o fim da exposição Luz do Tempo em Fluxo. Entrada franca.
Edição especial de primavera dos Concertos Comunitários Zaffari domingo, 18h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Solistas Eiko Senda, Cecília Salatti, Laura Dalmás e Jader Cardoso, com regência de Evandro Matté. Livre, mediante retirada de ingressos em unidades do Grupo Zaffari.
Sábado, às 19h, começa a primeira edição da festa Reüna no Grezz (Almirante Barroso, 328), unindo os hits dos anos 1970 aos da atualidade. Roger Lerina comanda a festa, com Marcelo Ferla. R$ 60,00 via Sympla.
O cantor e compositor Artur Wais fará sábado, às 17h, um show no telhado da Bancaberta (Praça Berta Starosta) para o lançamento do single Organizando Todo Mundo Sonha. Livre.
Sexta-feira, 20h, Bruno Motta volta a Porto Alegre para a única apresentação da comédia Gongada Drag, no Teatro Ciee Banrisul (Dom Pedro II, 861). A partir de R$ 40,00 via Sympla.
Escritor Felipe Kuhn Braun ministra palestra sobre a vida e obra de Martinho Lutero no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250). Sexta-feira, 20h, entrada via doação de 1 kg de alimento não perecível.
Espaço Cuidado Que Mancha (Damasco, 162) recebe sábado, a partir das 15h, o encontro Sabores e Versos da Venezuela. Culinária típica, brechó, literatura e sarau. Entrada franca, com atrações à venda no local.
Duo Anavitória traz a turnê do álbum Esquinas ao Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Sexta-feira, 21h, ingressos (em terceiro lote) no site Sympla.