 Nesta sexta-feira, às 15h, o espetáculo teatral Coma estreia em Canoas, no Hangar Cultural Oli Borges (Est. do Nazário, 3150 - Canoas). A entrada é gratuita mediante retirada de ingressos via Ticketo.

 No domingo, às 18h30min, acontece o encerramento do Porto Alegre em Cena com a ação formativa Encontros Improváveis, onde uma série de convidados da cena cultural discutem o futuro das artes da cena no Brasil. Bate-papo acontece no Carmen's Club (Olavo Bilac, 336). Ingressos no site do evento.

 Também no domingo, a partir das 17h, o Grezz (Almirante Barroso, 328) apresenta mais uma edição do Samba de Mesa com Rê Adegas e convidados. Antes, no sábado, às 21h, o músico Fabão comanda um Tributo a Lulu Santos no mesmo local. Ingressos via Sympla.

 Também no sábado, às 21h, o baixista Gastão Villeroy sobe ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) para o show Mil Tons de Bituca. A banda para o tributo contará com Kiko Continentino e Widor Santiago, músicos que acompanharam Milton Nascimento por mais de duas décadas. Ingressos via Tri.RS.

 A banda de surf music Seu Cuca celebra 25 anos de estrada em um show comemorativo no palco do Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), neste sábado, às 21h. Ingressos via Sympla.

 No domingo, às 15h, o Grupo de Pesquisa Teatral Realejo EnCena apresenta o espetáculo A Grande Máquina na praça Gastão Leão, no centro de Guaíba. Encenação faz parte da programação do 4º Encontro de Cultura Popular e Teatro da cidade. A entrada é franca.

 Piquete El Topador promove valorização da tradição da lã neste domingo, das 11h às 16h, durante oficina no Rancho Tabacaray (Vicente Monteggia, 2.770). Programação une conhecimento, gastronomia e música. Ingressos a R$ 230,00 via Sympla.

 O Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe o show do arranjador Sérgio Rojas, acompanhado do piano de Diogo Barcelos e a bateria de Alexandre Olly, sexta-feira, às 21h. Ingressos a R$ 70,00. Já no sábado, às 12h, acontece a tradicional Feijoada & Choro, com Felipe Cemim, João Madruga e Manoel Soares. Ingressos a R$ 75,00. Também no sábado, a partir das 20h, a casa promove o espetáculo Suíte para Flauta e Jazz Piano, com ingressos a R$ 80,00.

 Nesta sexta-feira, às 21h, a cantora de pop Carol Biazin, volta a Porto Alegre em única apresentação no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834). A artista apresenta a turnê de seu mais recente álbum, No Escuro. Os ingressos estão esgotados.

 Também na sexta-feira, às 18h30min, o V744atelier (Visconde do Rio Branco, 744) promove uma conversa com a artista Letícia Lampert sobre a exposição A Matéria da Paisagem, mediada pela pesquisadora Gabriela Motta. Entrada franca.