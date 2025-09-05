Neste sábado, às 20h, Luciara Batista apresenta o show Canto à Ancestralidade no Sesc Canoas (Guilherme Schell, 5.340 - Canoas). Ingressos a R$ 30,00.
Na sexta-feira, às 18h, bate-papo sobre as relações entre arte e joalheria, corpo e espaço, objeto e performance, no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). Participam da conversa Eduardo Veras, Joana Bosak e Débora Goldenfum. Entrada Franca.
No domingo, às 16h, a Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1190) celebra 103 anos com recital de cravo de Fernando Cordella. A entrada é gratuita.
Na sexta-feira e no sábado, às 19h, o Teatro Glênio Peres (Loureiro da Silva, 255) recebe o show de MPB Casa, com Madalena e Simone Rasslan. Entrada franca mediante retirada de ingressos 30min antes do espetáculo.
No sábado, às 22h, acontece o show dos funkeiros MC Negão Original e Gabb MC na KTO Arena (Severo Dullius, 1995). A partir de R$ 40,00 via Sympla.
Também no sábado, às 11h, ocorre a sétima edição do Consertos Capitólio. Dessa vez o Coral No Tom apresenta o espetáculo Sacrum Novum, com entrada franca, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085).
Sexta-feira, às 18h, Alessandro Kny lança seu primeiro livro, Alice sob(re) as águas, no Bar Jardim São Geraldo (Moura Azevedo, 182) com um show de Zé Ramos e Banda e Izmalia Trio. Couvert por R$ 10,00 e livro a R$ 50,00.
No sábado, a partir das 12h, mais uma edição da festa literária BPE Cultura, na Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190). A programação é gratuita e conta com atrações musicais, contação de história, brincadeiras e uma feira culinária.
Ainda no sábado, o Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) recebe a tradicional festa Balonê, a partir das 21h. Ativa há 24 anos, a festa toca os hits inesquecíveis dos anos 1980. Ingressos a R$ 80,00 via Sympla.
No sábado, às 17h, a Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736) recebe a segunda edição do projeto Som na Casa, projeto de discotecagem realizado em parceria com o Instituto Estadual de Música. A entrada é franca.
Nesta sexta-feira, às 22h, o comediante e músico Bruno Sutter traz ao Espaço Marin (Professora Cecy Cordeiro Tofehrn, 413) o show Bruno Sutter Executa Iron Maiden. Ingressos a partir de R$ 40,00 via Sympla.