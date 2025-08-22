Neste sábado, às 15h, acontece o lançamento do livro Vida em Marte, escrito pelos autores gaúchos Christian David e Flavio Soares. Evento contará com sessão de autógrafos dos escritores no Espaço Quintanas's Bar na CCMQ (Andradas, 762) e livro à venda por R$ 99,81.
Sexta-feira, às 15h, e sábado e domingo, às 16h, a Trupi di Trapu apresenta o espetáculo Trapos e Farrapos: Negrinho no Teatro Carlos Carvalho da CCMQ (Andradas, 762). Ingressos a partir de R$ 20,00 via Sympla.
Neste final de semana, a festa Baila Comigo acontece em dose dupla. Na sexta-feira, às 21h, Katia e Bruno Suman elevam a noite de Gramado, no Lumen Stage (São Marcos, 700 - Gramado). Ingressos a partir de R$ 50,00. Já no sábado, às 19h, a festa volta para casa, com o festejo no Ocidente (João Telles, 960). Ingressos a partir de R$ 40,00.
No domingo, às 11h e às 18h, a Escola de Música da Ospa realiza um concerto de trilhas sonoras com temática espacial. A Ospa Jovem apresenta o Space Geek em seu Complexo Cultural (Borges de Medeiros, 1.501). Entrada franca.
Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe o show da jazzista Anna Setton, nesta sexta-feira, às 21h, com ingressos a R$ 100,00. No sábado, acontece o Especial Thelonius Monk, com o grupo Kula Jazz, às 21h, com ingressos a R$ 60,00.
Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h, o Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n) recebe a peça teatral João, que resgata a história de João Pedro dos Reis, figura importante e esquecida da cidade de Pelotas. Ingressos a partir de R$ 25,00.
Sexta-feira, às 20h, a Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501) recebe o concerto A Dama do Trompete. Ingressos de R$ 10,00 a R$ 50,00. Já no sábado, às 17h, acontece o recital da Série Música de Câmara com o Grupo Klangfarben. Entrada franca.
A partir deste sábado, às 14h, a Fundação Iberê (Padre Cacique, 2000) será casa da exposição Marepe: Um fio que ligue os mundos, com curadoria de Ricardo Sardenberg. A entrada é franca até às 18h.
No sábado, às 18h, a Zona Cultural (Alberto Bins, 900) será palco do espetáculo Você dorme quando a noite cai?, dirigido por Daniel Colin. Ingressos a partir de R$ 25,00. Já no domingo, às 20h, será a vez da peça Às Vezes Eu Kahlo, da diretora Maria Waleska van Helden. A partir de R$ 25,00 no local.
O Espaço Força e Luz (Andradas, 1223) recebe neste sábado a 4ª edição da Feira de Arte O Arquipélago. A entrada é franca e haverá música com a Dj Dane Tone e com a banda Chinelo e Meia.
No sábado, às 18h, o cantor André Paz faz show solo na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). A entrada é franca e haverá transmissão via YouTube.
Nesta sexta-feira, às 23h, o Bar Opinião (José do Patrocínio, 834) recebe os rappers 2ZDinizz e TOKIODK para um show conjunto. Ingressos a partir de R$ 50,00 via Sympla.