 Quinteto Urucum interpreta concerto instrumental gratuito com obras de Gomes, Prince e Dvorák na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085), às 11h de sábado, dentro do projeto Concertos Capitólio. Livre.

 Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665) recebe imersão visual e musical Cronovisor - Legião Urbana, O Tempo e Você no sábado, às 19h. De R$ 20,00 a R$ 40,00 no site da instituição.

 Artista visual Andressa Cantergiani inaugura exposição multilinguagens Felina no Margs (Praça da Alfândega, s/n) no sábado, às 10h30min. Entrada gratuita.

 Orquestra Jovem Recanto Maestro apresenta concerto gratuito na Antonio Meneghetti Faculdade (Estrada Recanto Maestro, 338 - São João do Polêsine), às 9h30min de sábado.

 Paulinho Parada e Luiz Machado homenageiam Cartola e Lupicínio Rodrigues em apresentação na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), às 18h de sábado. Entrada franca, com transmissão ao vivo no canal do YouTube da fundação.

 Samba do Quintana celebra aniversário de dois anos em edição especial na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) no domingo, às 16h, com banda residente Thiago Ribeiro & Amigos e participação do espetáculo Sambas de Protesto. Livre.

 Bar Opinião (José do Patrocínio, 834) sedia show Se Meu Peito Fosse o Mundo, do artista da MPB Jota.pê. Sábado, às 21h. A partir de R$ 70,00 no Sympla.

 Rosana Marques e Alexandre Alles apresentam show Simplesmente Elis às 17h de domingo na Casa Vasco (Vasco da Gama, 207). R$ 20,00 no telefone (51) 99611-4147.

 Ospa recebe violoncelista britânico Alexander Baillie para recital Mestres do Cello nesta sexta-feira, às 20h, no Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501), no encerramento do 27º Encontro de Violoncelos do RS. Entre R$ 10,00 e R$ 50,00 no Sympla.

 Vila Flores (São Carlos, 759) promove Feira Vilarejo, com 20 marcas sustentáveis de arte, decoração, moda, gastronomia e bem-estar, além de oficinas gratuitas e discotecagem. Sábado, das 11h às 18h. Entrada franca.

 Will Weber lança livro A Onda da Experiência em evento gratuito com sessão de autógrafos às 15h de sábado, na Livraria Paisagem do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80).

 Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) recebe shows Delírio Geral, de Thiago Colombo & Pablo Lanzoni, na sexta-feira, e do Sexteto Blazz, no sábado. Espetáculos têm início às 21h; reservas, por R$ 40,00, pelo telefone (51) 99880-7689.