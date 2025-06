 Clarinetista Diego Grendene e pianista Olinda Alessandrini apresentam concerto instrumental na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085) às 11h de sábado, dentro da série Concertos Capitólio. Gratuito.

 Centro cultural Vila Flores (São Carlos, 753) organiza arraial junino às 14h de sábado e domingo, com shows do Chinelo e Meia, do Trio Cazumbá e do Baião de Cordel, além de gastronomia e economia criativa. Entre R$ 20,00 e R$ 40,00 no Sympla.

 Teatro em Família interpreta peça infanto-juvenil Adivinha o que é? Um musical inspirado no disco do MPB4 no Teatro Municipal Pedro Parenti (Dr. Montaury, 1.333 - Caxias do Sul) no domingo, às 16h. A partir de R$ 15,00 no Ingresso Digital.

 Cantora Guaíra Soares faz participação especial no Samba do Quintana às 16h deste domingo, na Travessa dos Cataventos (Rua dos Andradas, 736). Entrada franca.

 Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190) retoma festa BPE Cultura no sábado, das 12h às 18h. Mostras artísticas, exposições literárias e shows musicais. Gratuito.

 Banda Eletroacordes toca hard rock, pop e blues no Bar Marinho (Sarmento Leite, 962) na edição do Rock Frog 5.6 de sábado, às 21h. R$ 15,00 no local.

 Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe show do Induo com Luizinho Santos & Bethy Krieger na sexta-feira, entre R$ 36,00 e R$ 46,00, e do Inquarteto no sábado, entre R$ 50,00 e R$ 60,00. Espetáculos têm início às 21h. Reservas pelo telefone (51) 99880-7689.

 Mário de Almeida e Guillermo Wood exibem seus filmes Geada-1975 e De Cara Antiga, com direito a pequeno show e bate-papo na Terreira da Tribo (av. Pátria, 98) na sexta-feira, às 20h, dentro do evento Canções como Pontes - Documentários de ir a pé. Pagamento por contribuição consciente.

 Quarteto Descartes lança novo EP Feliz de Vingança em concerto no Refúgio (Marechal Floriano, 1.083 - Caxias do Sul), no sábado às 20h. Por R$ 20,00 no Sympla, ou R$ 25,00 na hora.

 Estádio Beira-Rio (Padre Cacique, 891) sedia turnê comemorativa de 20 anos de Jorge & Matheus no sábado, às 19h. Lote final de ingressos na bilheteria física do local.

 Último final de semana da 19ª edição do Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre, com espetáculos teatrais, dança e música. Ingressos e programação completa em sesc-rs.com.br/palcogiratorio.