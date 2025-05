 Destaques recentes do trap, rappers WIU e Brandão fazem apresentações inéditas de seus trabalhos solos recentes na Urb Stage (Beirute, 45), às 23h de sexta-feira. A partir de

R$ 45,00 no Sympla.

 Centro Cultural Moinho da Cascata (Henrique Riboldi, 69 - Caxias do Sul) recebe espetáculo teatral As Aventuras do Fusca à Vela, do Grupo Ueba no sábado, às 16h, e peça M.E.D.E.I.A, da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz no domingo, às 18h. Atrações têm entrada gratuita, com ingressos por ordem de chegada.

 Vitor Limma leva show da turnê Coleção de Pagodes ao palco do Auma Bar (Almirante Barroso, 290) às 15h30min de sábado. Reservas e informações pelo telefone (51) 99431-5674.

 Mural artístico criado por Gervane de Paula permanece em cartaz até este sábado no Instituto Ling (João Caetano, 440). Entrada franca com visitação diária das 10h30min às 20h.

 Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) recebe show do Kula Jazz com Cristiano Ludwig na sexta-feira, entre R$ 60,00 e R$ 70,00, e do Induo com Luizinho Santos & Bethy Krieger no sábado, entre R$ 36,00 e R$ 46,00. Espetáculos às 21h. Reservas em (51) 99880-7689.

 Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736) exibe filme gaúcho Os dragões, às 14h30min de sábado, seguido de debate com assistente de direção Cássio Tolpolar. Entre R$ 10,00 e R$ 20,00 na bilheteria.

 Festival Fronteiras promove programação especial com debates, lançamentos de livros e apresentações musicais na sexta-feira e no sábado, das 9h às 18h, em oito palcos do Centro Histórico. A partir de

R$ 400,00 no site do evento.