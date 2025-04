 Exposição Vísceras, do escultor Leo Stockinger, segue na Galeria Stockinger (Luciana de Abreu, 450) até segunda-feira. Visitação gratuita das 13h30min às 18h30min (sexta e segunda) e das 9h às 13h (sábado).

 Carol e Amanda Senna lançam livros infantis da série Luzirim Poético no Cirandar (Duque de Caxias, 1.297). Sábado, 16h30min. Livre.

 Festa Indie que já se viu na sexta-feira, 20h, no Caos Bar (João Alfredo, 701). Shows de Ed Lannes, Jaydson, A Ordem Inversa, Martin & Os Marítimos e Jéssica Jennifer & banda. R$15,00 no pix (51) 99593-6868; no local, R$20,00.

 Vocalista Juliano Barreto e pianista Eduardo Farias em show de jazz e música brasileira no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) na sexta-feira, às 21h. Entre R$ 50,00 e R$ 90,00 no Tri RS.

 Cantora Ianaê Régia presta tributo a Sade Adu no Espaço 373, às 21h deste sábado. De R$ 30,00 a R$ 90,00 no Tri RS.

 Baile Jamaican Jazz com saxofonista Cleômenes Júnior no Espaço 512 (João Alfredo, 512). Sábado, 23h. A partir de R$ 20,00 no Sympla.

 Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665) recebe musical infantil Adivinha o que é no sábado, 16h. Entre R$ 30,00 e R$ 60,00 no site do Sesc/RS.

 Bruno Silva convida Islan Santos para show instrumental de jazz, samba e bossa nova no Grezz (Almirante Barroso, 328). Sábado, 21h. De R$ 20,00 a R$ 40,00 no Sympla.

 Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe shows de Café Trio, sexta-feira (entre R$ 45,00 e R$ 55,00) e do Sexteto Blazz, no sábado (entre

R$ 60,00 e R$ 70,00). Shows começam às 21h. Reservas em (51) 99880-7689.