 Espetáculo A Fome tem sessões nesta sexta, sábado (ambos às 20h) e domingo (19h). As apresentações ocorrem na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura em Porto Alegre (av. Érico Veríssimo, 307). Ingressos à venda no Sympla.

 Projeto Dandô promove o Sarau Dandô Conexão Restinga neste sábado. O sarau poético musical acontece no Terreiro de Oxum (rua Arno Horn, 278) a partir das 17h. A entrada é franca.

 Adivinha o que é, musical inspirado no MPB4, tem sessões gratuitas no Teatro Glênio Peres (av. Loureiro da Silva, 255) nesta sexta e sábado às 15h. Ainda é possível obter convites 30 minutos antes do espetáculo, mediante disponibilidade.

 Nova edição do Samba do Quintana domingo, na Travessa dos Cataventos (Rua dos Andradas, 736), com programação gratuita e ao ar livre. A banda residente e Maria do Carmo Carneiro se apresentam a partir das 17h.

 CCCMQ (Rua dos Andradas, 736) promove exposição Corações à Desmedida, em homenagem a Rochelle Costi. Vernissage no sábado, com entrada gratuita, às 14h, no espaço Marilene Bertoncheli.

 Inspirado em Saturday Night Fever, musical Embalos de Sábado à Noite chega ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) no domingo, 19h. Ingressos via Sympla.

 Segunda edição do Festival de Primavera do Alameda Bom Fim é neste sábado na rua Fernandes Vieira, 518. Evento começa às 10h e se estende até às 22h, com apresentações musicais e entrada franca.

 Associação Sawabona Shikoba e o Coletivo de Escritores Negros realizam bate-papo e sarau no sábado, a partir das 16h. Omnirá: da tristeza à alegria toma conta do Goethe-Institut Porto Alegre (rua 24 de Outubro, 112), com entrada franca.

 Orquestra Sinfônica de Porto Alegre estará na Casa da Ospa (Borges e Medeiros, 1.501) no fim de semana. No sábado, 17h, a violinista Brigitta Calloni é solista do concerto Souvenir d'un Lieu Cher, com ingressos no Sympla. No domingo às 18h, trombonistas da Ospa fazem recital gratuito na Sala de Recitais da Casa da Ospa.

 A Bela e a Fera In Concert - O Espetáculo Musical vai ter uma nova sessão em Porto Alegre no domingo às 15h no Auditório Araújo Vianna. Ingressos disponíveis no Sympla.