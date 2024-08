Jornal do Comércio

 Soma Music Hub (Monteiro Lobato 364) promove no sábado, às 21h, a Festa Surf Music, com a banda Dudu & Os Gurus (tocando Australian Crawl, Hoodoo Gurus, Midnight Oil e outros clássicos) e o DJ Henrique Frölich. Antecipados (R$ 60,00) no Sympla; no local, R$ 80,00.