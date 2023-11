 Espetáculo de flamenco Vivir no Teatro Glênio Peres (avenida Loureiro da Silva, 255) na sexta-feira e sábado, às 19h. Ingressos gratuitos no Memorial da Câmara de Porto Alegre.

 Reverba Trio e Mary O and The Pink Flamingos tocam surf rock, punk instrumental e trilhas de cinema no Gravador Pub (Conde de Porto Alegre, 22). Sexta-feira, 20h, R$ 30,00 no site do local.

 Daniel Acosta fala sobre seu processo criativo na Ocre Galeria (rua Demétrio Ribeiro, 535). Sábado, 10h30min, livre.

 Cristovão Bastos revisita suas canções em formato quarteto no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22). Sexta-feira e sábado, 21h,

R$ 120,00 no Sympla.

 Vindo da Noruega, Abbath traz metal extremo ao Opinião (José do Patrocínio, 834) na sexta-feira, às 21h. Abertura de Paganheart. A partir de R$ 140,00, no Sympla.

 Clara Pechansky, Liana Timm e Rosane Morais homenageadas em exposições na Galeria Duque (Duque de Caxias, 649). Vernissage no sábado, 11h às 16h30min, entrada franca.

 Yuri Marçal faz show de humor alusivo ao Dia da Consciência Negra. Domingo, 20h, no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). A partir de R$ 30,00 no Sympla.

 Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501) recebe concertos Dvořák, Muñoz & Costa Lima, com Alba Bomfim e Rodrigo Muñoz (sábado, 17h, a partir de R$ 10,00 no Sympla), e Bruno Kiefer para Sopros e Voz, com Luciana Kiefer e Quinteto Som 5 (domingo, 18h, entrada franca).

 Exposição Entre o Mergulho e a Distância abre no sábado, 11h às 15h, na Galeria Bolsa de Arte (Visconde do Rio Branco, 365). Entrada franca.

 Festa open bar Rock N' Bira, com banda Fúlsia e tributos a Creedence, Ozzy Osbourne, Stone Temple Pilots e Green Day. Sábado, 23h, no Opinião, a partir de R$ 99,00 no Sympla.

 Sesc/RS traz palhaço argentino Chacovachi para apresentação gratuita no Parque da Redenção. Sábado, 11h.

 12ª edição do Slam Aquilombaí na sexta-feira, 19h, na Biblioteca Pública do RS (Rua Riachuelo, 1.190). Livre, inscrições para competidores no local.

 Cabala convida Ficta, Wolvs e A Ordem Inversa para show de rock autoral no MusicBox Estúdio (Benjamin Constant, 1.512). Sábado, 19h, R$ 15,00 pelo pix [email protected] , R$ 20,00 no local.

 Guitarrista Leny Barcellos e banda no show Ai Mulher. Sábado, 20h, no FDS 4 Distrito (Cairu, 376). R$ 30,00 no local.