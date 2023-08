 Tiago Pavinatto autografa Da Silva: a grande fake news da esquerda, crítica à narrativa de heroísmo de Lampião. Sábado, 18h, na Livraria Santos do Pontal Shopping (Padre Cacique, 2.398 - loja 2005).

 Náufragos Urbanos lança CD Relógios de Areia no Teatro do Sesc Ijuí (rua Crisanto Leite, 202 - Ijuí). Convidado especial A Cena Vive. Sábado, 20h, livre.

 Jailton Moreira abre exposição Curso no V744atelier (Visconde do Rio Branco, 744). Sábado, das 17h às 20h, gratuito.

 Evento da AZ Galeria (Casemiro de Abreu, 1.412) e Art Destination sobre Arte e Fotografia, com Christiano Cardoso, Dudu Contursi, Fernanda Garcia e Leonid Streliaev, entre outros. Sábado, das 11h às 14h. Gratuito.

 Feira Mosaico neste domingo, das 10h às 18h, na Vasco da Gama, embaixo do Viaduto Ildo Meneguetti. Marcas autorais, livros, vinis e brechós, cervejas e comidas artesanais e atrações musicais. Livre.

 Últimos dias do teatro de bonecos Bom pra cachorro - O Espetacular Circo Theatro do Abelardo no Teatro Oficina do Multipalco (Praça Marechal Deodoro, s/n). Sábado e domingo, 16h, a partir de R$ 40,00 no site do teatro.

 Exposição Singular Ocorrência: 184 anos de Machado de Assis chega ao último final de semana na Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190). Sexta-feira (10h às 18h) e sábado (10h às 17h), livre.

 Workshop Transfordance, com Cadica Costa, na Cadica Danças e Ritmos (General Caldwell,866). Domingo, 9h às 18h, informações no WhatsApp (51) 99654-3880 ou www.cadica.com.br/transfordance.

 Mostra coletiva Eloquência e Eficácia abre sábado na Fundação Vera Chaves Barcellos (Salgado Filho, 8.450 - Viamão). Das 11h às 17h, livre.

 Musical infantojuvenil O Gato de Botas e Bombachas fecha temporada no sábado e domingo, às 16h, no Teatro Renascença (Erico Veríssimo, 307). R$ 50,00, com meia-entrada, no site TchêOfertas.

 Banda Carlos Mherelov lança primeiro EP com show no Garagem Studio Pub (rua Jaguari, 38), sábado, 21h. Bandas convidadas Julio Igrejas, Emo Morales e Utherine. R$ 15,00, no Sympla.