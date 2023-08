 Em parceria com o conjunto musical La Digna Rabia, jovens mbyá-guarani da Retomada Ka'Aguy Porã apresentam espetáculo Sementes da Retomada no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Sexta-feira, às 20h, doação de 1kg de alimento não perecível na recepção do Multipalco.

 Peça Supérfluo Abandono, de Regius Brandão, retorna ao Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835) sábado e domingo, às 20h. R$ 50,00, com meia entrada, no local ou pelo WhatsApp (51) 99618-6827.

 Edição de agosto do Sixteen Jazz traz Jambo Trio ao lado de Amanda Vontobel e Jorginho do Trompete. Domingo, 19h30min, no Sixteen Station Pub (rua Benjamin Constant, 747), R$ 45,00 pelo Sympla.

 Vagnotreta e banda levam Especial Tim Maia ao Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665) no sábado, às 20h. R$ 20,00 (usuários Cartão Sesc/Senac) e R$ 40,00 (público em geral), no SAC do Sesc Alberto Bins ou no site do Sesc/RS.

 Abertura de exposição fotográfica Casas do Mal, de Marcelo Bertani. Sexta-feira, das 18h às 22h, no Café Mal Assombrado (Fernando Machado, 513). Entrada livre.

 Lançamento do impresso indígena bilíngue Teko Jexauka - ensinando nosso modo de ser. Roda de mate e conversa com autor Daniel Kuaray Papa. Sábado, 9h, na Banca do Meio da FAE - Feira dos Agricultores Ecologistas, na primeira quadra da José Bonifácio. Livre.

 Sergio Rodríguez traz diálogo entre arte urbana e HQs na exposição Rotina Abstrata, na Calafia Art Store (Couto de Magalhães, 439). Abertura sexta-feira, 19h às 22h, gratuito.

 Projeto Palco Barra no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300) recebe o musical Beatles Para Crianças neste domingo, às 16h. R$ 50,00, com meia entrada, no local.

 Peça Humor à milanesa - Uma comédia que dá samba estará no Bar do Nito (Lucas de Oliveira, 105) nos dias 20 e 27 de agosto, às 20h. R$ 40,00, antecipados pelo WhatsApp (51) 99717-4066; na hora, no local, R$ 50,00.

 Recital Maria Callas, 100 anos de glamour homenageia lenda do canto lírico neste sábado e domingo, às 20h, na Sociedade Brasileira Israelita de Cultura e Beneficência (Mariante, 772). R$ 80,00, no Sympla.