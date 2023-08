 Espetáculo teatral Corra, que as palhaças vêm aí!, com João Carlos Castanha e Lauro Ramalho, no Teatro do Sesc Canoas (Guilherme Schell, 5.340). Sábado, 20h, a partir de R$ 15,00, no site do Sesc/RS e no local.

 Inauguração da exposição Hélio Fervenza - Conjunto Vazio. Sábado, 10h30min, no Margs (Praça da Alfândega, s/n°), aberto ao público.

 Banda islandesa The Vintage Caravan traz seu stoner rock para o Gravador Pub (Conde de Porto Alegre, 22) neste sábado, a partir das 18h. Abertura de Wolftrucker. R$ 110,00, no site Bilheto.

 Músico carioca Guinga faz sarau intimista no Recanto Maestro, estreando a série Bell'Anima Essencial. Sábado, 20h, na sede da Bell'Anima (Rua Oniotan, S/N - São João do Polêsine). R$ 200,00, reservas pelo Instagram da produtora.

 Evento Mulheres Biomas - articulação para a III Marcha das Mulheres Indígenas, com espetáculos, rodas de conversa e exposição de artes. Sexta-feira (19h) e sábado (a partir das 10h), na CCMQ (Andradas, 736). Livre.

 Festival Only Funk traz maiores artistas do funk e do trap para o Pepsi on Stage (Severo Dullius, 1.995), sexta-feira, às 22h. Entre R$ 54,00 e R$ 790,00, no Sympla.

 Primeira edição do Festival LollaPatooza, com bandas independentes de punk/hardcore Xulé de Omem, Emo Morales, Sem Bandeira e Psicopatos. Sábado, às 19h, no Music Box (Benjamin Constant, 1.512). R$ 15,00, antecipados pelo pix [email protected]

 Para celebrar o Dia dos Pais, Rancho Tabacaray (Vicente Monteggia, 2.770) oferece almoço tradicional gaúcho, seguido de show de Thiago Reder. Domingo, das 11h30min às 16h. A partir de R$ 160,00 para adultos, pelo Sympla.