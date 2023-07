 Pianista chileno Ricardo Bahamondez em recital na Casa da Música Poa (Gonçalo de Carvalho, 22) neste domingo, às 11h30min (valor livre), seguido de masterclass de piano, às 15h, no mesmo local (R$ 60,00, com inscrições em (51) 99968-0576).

 Exposição Pintar para Imortalizar VI, voltada à arte e educação ambiental, abre no sábado, das 14h às 17h, no Espaço Cultural Correios (Sete de Setembro, 1.020). Gratuito.

 Barra&Brasa, evento de gastronomia e música ao ar livre do BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300), terá nova edição neste sábado e domingo, das 11h às 21h. Atrações como Liverpoa (Beatles), Serginho Moah, Comunidade Nin-Jitsu e Rafael Malenotti & Tributo ao Rock Gaúcho. Acesso gratuito.

 Tarde de debates Ministério Dois Quadrinhos: crossover entre canais no sábado, das 15h às 19h, na gibiteca da Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190). Entrada franca.

 InDuo apresenta jazz, bossa nova e MPB no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22). Sábado, 21h, R$ 40,00 no local.

 Encontro das Águas, com desenhos e fotografias de Fábio André Rheinheimer, abre neste sábado, às 9h, na Delphus Galeria de Arte (Cristóvão Colombo, 1.501). Entrada franca.

 Chocolate com Churros, evento da Cadica Danças e Ritmos, no domingo, às 16h, no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250). Ingressos na sede da Cadica (Gen. Caldwell, 866) ou pelo WhatsApp (51) 99674-2922.

 Opinião Rock Bar, com Hard Blues Trio, Rola Stones e DJ Barbosa. Sexta-feira, 22h, no Opinião (José do Patrocínio, 834), entre R$ 15,00 e R$ 20,00 no Sympla.

 Show Mulheres Apaixonadas, com Amanda Gabana e Gabriela Lery, com releituras de sucessos de novelas brasileiras. Sábado, 21h, no Theatro Fuga (Andradas, 673), ingressos no Sympla.