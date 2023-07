 Afonso Padilha leva show de humor E agora? no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Sábado, às 20h e 22h30min. Ingressos no Sympla.

 Grupo de K-Pop sul-coreano P1Harmony se apresenta no Pepsi On Stage (Severo Dullius, 1.995) neste domingo, às 19h. A partir de R$ 245,00, no Sympla.

 Ospa realiza concerto gratuito na Catedral de Novo Hamburgo, sexta-feira, às 20h. Presença da cantora lírica Kauanny Klein, regência de Evandro Matté.

Banda tributo Presence Led Zeppelin faz shows no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665) na sexta-feira e sábado, às 20h. A partir de R$ 35,00, no Sympla.

Barra&Brasa Festival reúne música e gastronomia no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300). Shows de Duca Leindecker, Serginho Moah e Neto Fagundes e Grupo, entre outros. Sábado e domingo, das 11h às 21h, entrada franca.

 Projeto Pôr-se em Arte, nova ocupação do Espaço Vitrine CCMQ RS Criativo, abre neste sábado, às 14h, na CCMQ (Rua dos Andradas, 736). Livre.

 Samba de Mesa com Paulinho Parada no Terreiro Bar Ancestral ( Luiz Afonso, 247). Sábado, 20h, entrada franca.

 Rosa Tattooada celebra 35 anos no Teatro do Sesc Canoas (Guilherme Schell, 5.340). Sábado, 20h, R$ 40,00 no Sesc ou pelo site do Sesc/RS.

 Feira do Livro e do Cartum do Espaço Amelie. Sábado, a partir das 15h, na Praça João Paulo I (Vieira de Castro, 439). Sessões de autógrafos, venda de livros e expositores. Entrada franca.

 Grupo Cuidado que Mancha no espetáculo Quem não dança balança a criança. Sábado, 16h, no Espaço Cuidado Que Mancha (rua Damasco, 162). A partir de R$ 20,00, no Sympla.

 Rock N' Bira com banda autoral Big Twin e tributos a Iron Maiden, Queen, Rolling Stones e Nirvana. Sábado, 23h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). A partir de R$ 89,00 (com bebida liberada), no Sympla.

 Espetáculo de stand up music Fossa Nova, com Paulo Inschauspe e Cris Silva. Sexta-feira, 20h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n). A partir de R$ 80,00, na bilheteria e no site do teatro.