 Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665) recebe a peça Corra, que as palhaças vêm aí!, sobre os comediantes João Carlos Castanha e Lauro Ramalho. Sábado, 20h, a partir de R$ 20,00 no site do Sesc/RS e no local.

 Felipe Antunes recebe Zé Renato no projeto Obras Comentadas, em conversa sobre o álbum Quando a Noite Vem. Transmissão gratuita sábado, às 16h, pelo YouTube do projeto.

 Tem Brick no Ocidente no domingo, das 11h às 19h, com moda circular, autoral e sustentável, além de música, cerveja, flash tattoo e piercing. Osvaldo Aranha, 960. Livre.

 DJ KVSH faz apresentação especial de música eletrônica na Provocateur (Silva Jardim, 331) neste sábado, às 23h. Line-up com Veppo e Matias Carreño. R$ 180,00 (masculino) e R$ 150,00 (feminino), pelo site Ingresse.

 Show O Nome dela é Gal, de Fernanda Copatti, leva o lado rock da cantora ao Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). Sexta-feira, 21h. De R$ 35,00 a R$ 100,00, no Sympla.

 Viva Open Mall (Nilo Peçanha, 3.228) traz programação especial de Dia do Rock neste sábado, das 12h às 22h. Shows, DJs, feira de discos de vinil, exposição de fotografias e flash tattoo. Entrada franca.

 Edição Territórios da mostra de design independente de moda e produtos OPEN Select acontece nesta sexta-feira (14h às 20h), sábado e domingo (11h às 20h), no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). Entrada franca.

 Larissa Kautzmann autografa Nem Toda Viúva Chora, sua estreia na ficção. Sexta-feira, 19h, na Bamboletras (Venâncio Aires, 113). Livre, exemplares no local por R$ 45,00.