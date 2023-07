 Luiz Antonio de Assis Brasil autografa seu novo livro, Leopold, na Livraria Taverna (Rua dos Andradas, 736). Sábado, 16h, com exemplares à venda no local (R$ 74,90).

 Espetáculo de stand up Vida de Crente chega ao Teatro do Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665), abordando situações do cotidiano cristão. Sábado, às 20h, entre R$ 40,00 e R$ 80,00 no SAC do local.

 Peça teatral Paisagem Marinha faz curta temporada no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco (praça Mal. Deodoro, s/n). De sexta-feira a domingo, 19h, R$ 60,00 pelo site do Theatro São Pedro.

 Pianista Fabio Torres traz turnê Sarau ao Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), unindo jazz e MPB. Sábado, 21h, R$ 100,00 no Sympla.

 Cris Pereira leva personagens Gaudêncio e Jorge da Borracharia ao Centro de Eventos da Faccat (Oscar Martins Rangel, 4500 - Taquara). Sábado, 20h30min. Ingressos na loja Clip Taquara e no site Minha Entrada.

 Microfestival Baita Troço e festa Blow Up se unem com música, gastronomia, skate e arte no Fuga Bar (Álvaro Chaves, 91). Shows de Da Guedes e Diretoria, além de DJ Fredi Chernobyl e MC Cristal. Domingo, das 12h às 23h59min, ingressos no Sympla.

 Feira de Vinil na CCMQ celebra aniversário da Discoteca Natho Henn, na Travessa dos Cataventos (Andradas, 736). Das 12h às 19h, entrada franca.

 Clássico do teatro gaúcho, Adolescer tem sessão no domingo, 18h, no Teatro Ciee (Dom Pedro II, 861). A partir de R$ 30,00, no Blueticket.

 Orquestra de Violões da Casa da Música faz concerto de estreia no sábado, 15h, na Paróquia Nossa Senhora da Pompéia (Barros Cassal, 220). Livre.

 Último final de semana de Cuco - a linguagem dos bebês no teatro na CCMQ. Sábado e domingo, sessões às 15h e 17h. Ingressos no site Entreatos Divulga ou na bilheteria.

 Recital de música indiana com Trio Antara no Anandam Yoga e Cultura (Ramiro Barcelos, 1.843). Domingo, 17h, a partir de R$ 20,00 no Sympla.