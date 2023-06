 Espetáculo de circo Esperando Rodå em cartaz no CHC Santa Casa (Independência, 75) nesta sexta-feira e sábado, às 20h. Ingressos no Sympla, entre R$ 20,00 e R$ 40,00.

 Projeto Gira Musical leva Dessa Ferreira para show na Casa do Tambor (Rua São Leopoldo, 243 - Pelotas). Músico convidado: Kako Xavier. Sábado, 20h30min, livre.

 Bate-papo Orgulho e Quadrinhos aborda universo queer nos gibis, com Freda Corteze, Puddini e Renato Brito. Sábado, 16h, na Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190). Entrada franca.

 Luciano Leães Trio leva seu blues e R&B ao Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno (rua Eng. Ignácio Christiano Plangg - Novo Hamburgo). Sábado, 20h, entrada franca.

 Tiee e Mumuzinho lançam DVD Samba Pro Meu Povo no Pepsi On Stage (avenida Severo Dullius, 1.995). Sexta-feira, 23h, a partir de R$ 45,00 no Sympla.

 Arraiá no Pátio do Shopping Iguatemi (João Wallig, 1.800), com food trucks, música, comidas típicas e brincadeiras temáticas. Sexta-feira (18h às 22h), sábado e domingo (16h às 22h), gratuito.

 Arraial do Vila Flores celebra a semana de São João no pátio do Associação Cultural Vila Flores (São Carlos, 753). Sábado (14h às 22h) e domingo (14h às 20h), mesmo com chuva. A partir de R$ 15,00, no Sympla.

 Festival Heavy Metal Night com as bandas Gueppardo, Hellgun e Tantum. Sexta-feira, 19h, no Gravador Pub (Conde de Porto Alegre, 22). A partir de R$ 40,00, no Sympla.

 BarraMusic Sunset terá shows de Ultramen (sábado) e Banda Pop Top (domingo), além de opções gastronômicas, no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300). Das 17h às 22h, entrada franca.

 Festival de Música do Migrante acontece neste sábado, das 14h às 17h, no Salão da Igreja da Pompeia (Barros Cassal, 220). Apresentações de migrantes venezuelanos, haitianos, peruanos e cubanos, além de feira de artesanato, comidas típicas e sorteio de brindes. Entrada franca.

 Lançamento da obra Se um dia eu escrever um livro..., de Ademir Furtado. Sábado, a partir das 16h30min, na Livraria Bamboletras (Venâncio Aires, 113).